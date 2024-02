Onko asunnossasi aina liian kylmä? – Silloin jotain on vialla

Se on lämpötila, jossa asukkaat ovat tutkimusten mukaan keskimäärin tyytyväisempiä. Usein haasteena on, että taloyhtiöissä ei mitata asuntojen keskilämpötiloja, jolloin mahdolliset poikkeukset jäävät pimentoon, ellei asukas ilmoita niistä.

On tavallista, että hetkellisesti asunnon lämpötila voi olla liian kylmä tai kuuma, jos ulkolämpötila heittelee rajusti esimerkiksi kovasta pakkasäästä plussalle. Kestää aina hetken ennen kuin talotekniikka ehtii reagoida nopeasti muuttuvaan säätilaan.

Jos asunnossa on jatkuvasti tavoitelämpötilaa selvästi kylmempää, hälytyskellojen tulisi kuitenkin soida.

– Jos asunnossa on jatkuvasti liian kylmä, jotain on silloin vialla ja siitä kannattaa ilmoittaa taloyhtiön huoltoon, kertoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Sara Rintamo.

Mahdollisia syitä alilämpöön on useita. Suunnitelmallisella kiinteistönpidolla suurin osa on vältettävissä. Tärkeää on kuitenkin se, että syiden ja ratkaisujen etsiminen jätetään huollolle.

– Aina välillä kuulee näitä tarinoita, missä asukas on itse lähtenyt etsimään ratkaisua asunnon kylmyyteen. On erittäin huolestuttavaa, jos asukas alkaa ”lämmittämään” asuntoa esimerkiksi saunalla tai uunilla. Näissä tapauksissa paloriski on niin korkea, että niin ei pidä missään tapauksessa tehdä, varoittaa Rintamo.

Joskus sisälämpötila sinällään on normaalin rajoissa, mutta vedon takia asukas tuntee kylmyyttä ja asumisviihtyvyys laskee. Tyypillisiä veto-ongelmaisia rakennuksia ovat 1960–1980-luvuilla tehdyt kerrostalot, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto.

– Jos asunnossa on kylmä tai asukas tuntee vetoa, ilmanvaihdon venttiilien tukkiminen on yksi ensimmäisistä asioista, millä asukkaat aika helposti lähtevät etsimään ratkaisua ongelmaan. Juuri tällä viikolla sain soiton, jossa asukas kertoi tukkineensa kaikki venttiilit, kertoo Rintamo.

Venttiilejä ei kuitenkaan pidä lähteä tukkimaan tai sulkemaan, koska kodin ilmanvaihto ei tämän jälkeen toimi.

– Kun poistoilmaventtiilit tukitaan, korvausilma voi tulla mistä tahansa, esimerkiksi postiluukun kautta tai rakenteista. Pahimmillaan tukkiminen ja sulkeminen voi saada koko taloyhtiön ilmanvaihdon sekaisin. Kun huolto jossakin kohtaa tilataan paikalle selvittämään asiaa, löytyy venttiileistä tyypillisesti sukkia, ilmastointiteippiä tai venttiilit on ruuvattu kiinni, kertoo Rintamo.