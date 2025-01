”On löydettävä keinot palauttaa ylpeys perintöämme kohtaan”

Läntisten yhteiskuntien kriisinkestävyys on nimekkään yhdysvaltalaistutkijan, professori Andrew Michtan mukaan aiempaa heikompi, vaikka rahaa ja teknologiaa olisi käytettävissä yllin kyllin.

– Emme näytä enää kykenevän hyväksymään sitä, että resilienssiin kuuluu riski. Suunnitelmat ja varautuminen eivät yksin riitä. Kaiken ytimessä on syvä vakaumus siitä, että se, mitä edustamme, on puolustamisen arvoista riskistä riippumatta: jos epäonnistumme, emme luovuta, vaan jatkamme sinnikkäästi eteenpäin voittoon saakka, Atlantic Council -ajatushautomon geostrategista tutkimusohjelmaa johtava Michta kirjoittaa X:ssä.

Tällainen perustavanlaatuinen vakaumus ja sitoutuminen yhteiseen suureen kertomukseen näyttää hänen mukaansa länsimaissa hiipuneen. Yliopistojen ja korkeakoulujen opetuksessakin korostuvat lännen väitetyt rikkomukset, kun taas läntisen sivilisaation suurenmoisista saavutuksista ei enää juuri puhuta.

– Meillä on runsaasti liittoumia, joiden tukena on sopimusperustaisia järjestöjä ja ylikansallisia rakenteita. Meillä on keinot, mutta yhä selvemmin meiltä näyttää puuttuvan tarkoitus. Minkä puolesta meidän pitäisi taistella, eikä vain säilyttää status quota, joka on epäonnistunut, Michta toteaa.

Keskustelussa hoetaan hänen mukaansa sääntöperustaisen maailmanjärjestyksen, suurvaltakilpailun ja strategisen kilpailun käsitteitä. Sen sijaan siitä, mitä lännen geopoliittinen voitto tässä asetelmassa tarkoittaisi, ei tunnu puhuvan kukaan.

– Rooma ei romahtanut korkean elintasonsa takia. Se kaatui poliittiseen ja taloudelliseen rappioon sekä liialliseen laajentumiseen, johon yhdistyi sotilaallista heikkoutta ja hyökkäyksiä, jotka tapahtuivat yli avointen rajojen, Michta muistuttaa.

– Se, mitä Rooma edusti, ei näyttänyt roomalaisten mielestä olleen enää puolustamisen arvoista. Älköön meille tapahtuko niin, hän sanoo.

– Meidän on palautettava arvoonsa suuri kertomus siitä, minkä suojelemiseksi me taistelemme. Jos haluamme olla vahvoja, meidän on viime kädessä uskottava siihen, että se, mitä lännellä on tarjottavanaan, on kaikessa epätäydellisyydessäänkin ehdottomasti parempaa kuin toinen vaihtoehto, hän toteaa.

– Minulla ei ole yksinkertaisia ratkaisuja siihen, mikä länttä vaivaa. Meidän on kuitenkin löydettävä keinot palauttaa ylpeys perintöämme kohtaan ja alettava jälleen välittää sitä nuorille miehillemme ja naisillemme. Kansallisen ylpeyden ja isänmaallisuuden palauttaminen vaatii ponnistuksia perheiltä ja kouluilta – kansalaisina meiltä kaikilta, hän kiteyttää.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Andrew Michta on toiminut muun muassa George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaanina sekä professorina Yhdysvaltain laivastoakatemiassa.

🧵Over Christmas I've been thinking about the reasons why Western societies have forfeited so much of their erstwhile resilience. The problem is not money or technology, for we have them in spades. And yet we seem no longer able to accept that resilience stipulates risk. 1/10

— Andrew A. Michta (@andrewmichta) December 26, 2024