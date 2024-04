”On kokeiltu kaikkea muuta paitsi tulijan omaa vastuuta”

Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin tiistaina hallituksen esitystä laiksi kotoutumisen edistämisestä. Sillä tavoitellaan kotoutumista kielen oppimisella, työllä ja yhteiskuntaan perehtymisellä ja sen sääntöjen noudattamisella.

Kansanedustaja Heikki Vestmanin (kok.) mukaan kyseessä on ensimmäinen osa kokonaisuutta, jossa kotoutumisessa lisätään tulijan omaa vastuuta ja nostetaan keskiöön työntekokieli ja Suomen sääntöjen noudattaminen. Hänen mukaansa kokonaisuus ei ole ”muusta hallitusohjelmasta irrallinen osa, vaan yksi hallituksen tärkeistä reformeista”.

Kokoomuksen Atte Kaleva sanoi, että ketään ei voi väkisin kotouttaa.

– Jos maahantulijalla ei itsellään ole aitoa halua kotoutua, sopeutua, integroitua siihen vastaanottavaan yhteiskuntaan, niin siinä eivät mitkään toimenpiteet, joita viranomaiset tai valtio siihen kohdistaa, auta, Atte Kaleva sanoi.

– Nyt on tilanne se, mikä on vähän paradoksaalista, että näyttää siltä, että mitä enemmän kotoutetaan, sitä vähemmän kotoudutaan. Kuvitellaan ikään kuin nämä kotoutujat, maahantulijat olisivat jotenkin tahdottomia objekteja, joihin sitten yhteiskunta kohdistaa kotoutumistoimenpiteitä, kunnes tinki täyttyy, ja sitten pling, nyt henkilö on kotoutunut. No näinhän se ei toimi.

Kalevan mukaan ”voidaan kysyä, että jos henkilö on neljä vuotta yhteiskunnassa eikä opi kieltä, mikä on silloin hänen kotoutumishalukkuutensa tuohon yhteiskuntaan”.

Heikki Vestmanin mukaan ”suomalaisessa kotouttamisessa, jota tähän asti on harjoitettu, on käytännössä kokeiltu kaikkea muuta, paitsi sitä tulijan omaa vastuuta ja velvoittavuutta”.

– Palveluja on kyllä tarjottu.

– Kumpi on teidän mielestänne parempi, se, että kahdessa vuodessa tarjotaan laadukkaita ja tehokkaita palveluja, edellytetään omaa vastuuta, vai se, että kolme vuotta tarjotaan tehottomia palveluja, jotka eivät sitten johda siihen kotoutumiseen? Mielestäni kahdessa vuodessa toimivat tehokkaat palvelut ja tulijan oma vastuu ja velvoittavuus on parempi vaihtoehto. Se on tämän esityksen ytimessä, Vestman sanoi.

Atte Kaleva huomautti sosiaalidemokraattien ryhmästä esitetyn ”aika löyhiä heittoja”, että ”kun kerran eivät tähänkään asti ole nämä kotouttamistoimet onnistuneet, niin kun vain lisätään ja lisätään, niin kyllä ne sitten jossain välissä saavuttavat sen rajan”.

– Einsteinin suuhun on laitettu kuuluisa lause siitä, että on hölmöä tehdä sama asia toistamiseen täysin samalla tavalla, mutta odottaa eri lopputulosta, Atte Kaleva lainasi.

Kansanedustaja Kaleva mainitsi Närpiön, jossa kotoudutaan erittäin hyvin.

– Siellä ei, tiedättekö, ole ollenkaan kotouttamisesta vastaavaa virkamiestä. Ei siellä kunta, kaupunki, kotouta millään tavoin, vaan nämä maahantulijat kotoutuvat, kun he menevät suoraan töihin. Sitten heille annetaan tämmöinen perhe, kummiperhe, joka vie heitä urheilurientoihin, kulttuuririentoihin. He kotoutuvat sitä kautta.