On jopa halvempaa maksaa pysäköintivirhemaksu kuin maksaa pysäköinnistä ennakkoon

Pysäköintivirhemaksujen suuruus vaihtelee merkittävästi kaupungista riippuen. Toisinaan on jopa edullisempaa maksaa pysäköintivirhemaksu jälkikäteen kuin maksaa pysäköinnistä ennakkoon.

Pysäköintivirhemaksujen suuruus vaihtelee kaupungeittain laajasti, kertoo pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry:n jäsenyritysten kartoitus.

Suomen suurimmissa kaupungeissa kunnallisen pysäköinninvalvonnan pysäköintivirhemaksu vaihtelee haja-asutusalueiden 40 eurosta keskusta-alueiden 80 euroon. Yksityisten yritysten valvontamaksu on pääsääntöisesti 60–80 euroa.

Suurin lain sallima pysäköintivirhemaksu on 80 euroa

Lain mukaan pysäköintivirhemaksu on virheen laadusta riippumatta vähintään 20 euroa. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan kuitenkin säätää korkeammasta pysäköintivirhemaksusta kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat.

Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on 60 euroa, mutta jos kunnassa on käytössä erisuuruiset maksut eri alueilla, voi maksu enimmillään olla 80 euroa niin sanotulla ykkösvyöhykkeellä.

Tämä suurin mahdollinen sallittu maksu on käytössä kaupunkien keskusta-alueilla Tampereella, Helsingissä, Turussa sekä Vantaan Tikkurilassa.

– Esimerkiksi vuodesta 2021 junissa tarkastusmaksu on ollut junasta ja alueesta riippumatta kaikille 80 euroa. Myös pysäköintivirhemaksuissa yhtenäinen linja olisi oikeudenmukainen ratkaisu, SPATY ry:n toimitusjohtaja Christian Metsäranta sanoo.

Isoimmissa kaupungeissa suuria eroja

Siinä missä Helsingissä rapsahtaa 80 euron suuruinen pysäköintivirhemaksu keskusta-alueella, naapurikunnassa Espoossa kunnallisen pysäköinninvalvonnan maksu on vain 60 euroa.

Suurimpien kaupunkien kuten Oulun, Lahden ja Kuopion keskusta-alueilla kunnallinen pysäköintivirhemaksu on 60 euroa. Jyväskylässäkin maksun suuruus on 60 euroa, mutta Jyväskylän haja-asutusalueella maksu tippuu 40 euroon. Oulussa, Kuopiossa sekä Lahdessa maksu on ydinkeskustan ulkopuolella 50 euroa.

Toisissa kaupungeissa maksu ei missään nouse yli 50 euron. Esimerkiksi Rovaniemellä maksu on 50 euroa ja osassa kaupunginosia 40 euroa. Joensuussa pysäköintivirhemaksu on myös 50 euroa kaupunginosasta riippumatta.

– Huomattavaa on, että Helsingin ydinkeskustassa pysäköinti maksaa neljä euroa tunnilta. Näin ollen 24 tunnin mittainen koko vuorokauden pysäköinti kustantaa 96 euroa siinä missä pysäköintivirhemaksun suuruus jää 80 euroon, Metsäranta toteaa.

Pysäköinninvalvontaan selkeä tarve

Toisissa kaupungeissa pysäköintivirhemaksuihin on tehty korotuksia kaupunkien ykkösvyöhykkeillä viime aikoina. Turku nosti maksun 80 euroon syksyllä 2023, Vantaan Tikkurila vuonna 2021 ja Tampere keväällä 2019.

Vuonna 2023 Suonenjoesta tuli pienin kunta, joka valvoo pysäköintiä itse esimerkiksi poliisin sijaan. Siellä pysäköintivirhemaksu on 30 euroa.

Esimerkiksi Kirkkonummella pysäköinninvalvontaa hoitaa poliisi. Siellä pysäköintivirhemaksu nousi huomattavasti vuonna 2021, sillä se tuplaantui 25 eurosta 50 euroon.

Monessa kaupungissa maksut ovat säilyneet vuosikausia samansuuruisina, vaikka inflaatio on vaikuttanut yleisesti useisiin muihin hintoihin.

Kunnallinen pysäköinninvalvonta alkoi Suomessa 1970-luvulla. Tuolloin pysäköintivirhemaksu oli suuruudeltaan 20 markkaa ainakin Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa, mikä vastaa 28 euroa nykyrahassa.

– Valvottu pysäköinti on ilmiö, joka on tullut jäädäkseen. Yhtenäinen linja maksuissa olisi selkeä kaikille, Metsäranta toteaa.