Omakotitaloissa luovutaan nyt sähkö- ja öljylämmityksestä

Tilastokeskuksen mukaan kaikista taloista yhdeksän prosenttia lämmitetään maalämmöllä. Suurinta kasvu on ollut omakotitaloissa, joissa maalämpöä hyödyntää 15 prosenttia sekä muissa pientaloissa, kuten rivitaloissa sekä paritaloissa, joissa maalämpöä hyödyntää 11 prosenttia.

Myös ilmalämpöpumppu on yleistynyt kotitalouksien omien vastausten perusteella huomattavasti, etenkin omakotitalojen pääasiallisena lämmitystapana.

Omakotitaloista 12 prosenttia lämmitetään ensisijaisesti ilmalämpöpumpulla, kun taas muissa pientaloissa sen osuus on viisi prosenttia. Kerrostaloista 89 prosenttia puolestaan lämmitetään kaukolämmöllä.

Samanaikaisesti etenkin omakotitaloissa ja muissa pientaloissa on luovuttu sähkö- ja öljylämmityksestä. Suoran sähkölämmityksen osuus on pienentynyt kaikissa muissa talotyypeissä kuin kerrostaloissa.

Kaikkien talotyyppien tasolla suoran sähkölämmityksen osuus on 21 prosenttia. Omakotitaloista 36 % lämmitetään sähköllä ja muissa pientaloissa sähkölämmityksen osuus on 28 prosenttia. Myös öljylämmityksen osuus on pienentynyt. Kaikista asunnoista viisi prosenttia lämmitetään öljyllä.