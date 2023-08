Oluen myynti kotimaassa laskee edelleen

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten kotimaanmyynti kasvoi 7,2 miljoonaa litraa eli 3,0 prosenttia huhti-kesäkuussa 2023. Olutta, siideriä, long drink -juomia, kivennäisvesiä ja virvoitusjuomia myytiin yhteensä 248,4 miljoonaa litraa.

Panimoliiton jäsenyritykset myivät huhti-kesäkuussa 2023 olutta 93,1 miljoonaa litraa. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna myynti laski 1,9 miljoonaa litraa eli 2,0 prosenttia.

Siidereitä myytiin 6,1 miljoonaa litraa ja myynti laski 0,6 miljoonaa litraa eli 8,3 prosenttia. Long drink -juomia myytiin yhteensä 19,6 miljoonaa litraa. Myynti kasvoi 3,1 miljoonaa litraa eli 18,7 prosenttia.

Virvoitusjuomien myynti kasvoi 3,8 miljoonaa litraa eli 4,4 prosenttia. Juomia myytiin 90,7 miljoonaa litraa. Kivennäisvesiä myytiin 38,9 miljoonaa litraa. Kivennäisvesimyynti kasvoi 2,8 miljoonaa litraa eli 7,8 prosenttia.

Alkoholipitoisten juomien myynti kasvoi yhteenlaskettuna 0,5 prosenttia ja alkoholittomien juomien myynti kasvoi 5,4 prosenttia.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkasen mukaan oluen ja siidereiden myynnin lasku on jatkunut jo pidempään. Olutmarkkinasta on lähtenyt yli 15 prosenttia ja siiderimarkkinasta yli 40 prosenttia kymmenessä vuodessa.

– Litramääräisesti olutmarkkinan pudotus on huomattavasti suurempaa kuin siidereiden. Lonkeroiden ja muiden mietojen alkoholijuomasekoitusten myynti on samaan aikaan kasvanut, mutta ei niin paljon kuin pelkästään siidereiden markkina on pienentynyt.

– Pidän hyvänä, että oluen verotusta on luvattu laskea, mutta nyt olisi tärkeää pidättäytyä muidenkin juomien veronkorotuksista. Jos alkoholiveroa välttämättä täytyy nostaa, niin korotuksessa tulisi huomioida juomien kotimainen valmistus ja työllisyyden tukeminen Suomessa, Loikkanen sanoo.

Hänen mukaansa, jos muiden juomien veroa nostetaan, on riski, että Virosta ja laivoilta lähdetään hakemaan lonkeroita ja tuodaan mukana myös oluet.

– Ovathan oluetkin edelleen huomattavasti korkeammin verotettuja Suomessa kuin Virossa, sanoo Loikkanen.