Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Taloustilanteen nousu on havaittavissa myös rakennusliikkeiden uusien tilausten kasvussa., LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Olli Rehn HS:lle: Talouskasvun edellytykset kohenevat

  • Julkaistu 31.08.2025 | 13:42
  • Päivitetty 31.08.2025 | 14:23
  • Talous
Suomen Pankin pääjohtaja korostaa keskuspankkien nopeaa reagointia talouskasvun vakauden säilyttämiseksi.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn arvioi Helsingin Sanomissa, että euroalueen talouskasvun edellytykset ovat parantumassa, vaikka maailmanpolitiikan muutoksiin reagoiva inflaation kehitys tuottaakin yhä epävarmuutta.

Rehn kokee Euroopan keskuspankin tähän mennessä tekemien korkoleikkausten helpottaneen taloustilannetta tuntuvasti. Hän ei sulje pois uusien koronlaskujen mahdollisuutta tulevaisuudessa.

– Koronlaskujen seurauksena inflaatio on hidastunut, reaalipalkat kohoavat ja kuluttajien ostovoima paranee. Kasvavat puolustusinvestoinnit kompensoivat ajan mittaan Yhdysvaltojen tullien aiheuttamia ongelmia, Rehn arvioi.

Euroopan keskuspankki laski hieman yli vuoden vuoden aikana ohjauskorkoa yhteensä kahdeksan kertaa. Korkoa laskettiin 0,25 prosenttiyksikköä kerrallaan. Leikkausten seurauksena ohjauskorko laski neljästä prosentista kahteen prosenttiin.

Hän selittää, että euroaluetta kohahduttaneet, taloustilanteeseen nopeastikin vaikuttaneet tilanteet ovat nyt entistä monimutkaisempia. Nopeat liikkeet taloustilanteen ja inflaatiokehityksen osalta ovat siis yhä yleisempiä myös Euroopan keskuspankilta.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
Näkökulma

Ranska on ajautumassa kaaokseen

François Bayroun hallituksen kaatumisella voi olla merkittäviä seurauksia koko Euroopalle, valtiotieteilijä Pekka Väisänen arvioi näkökulmassaan.

31.08.2025 | 12:47
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)