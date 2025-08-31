Olli Rehn HS:lle: Talouskasvun edellytykset kohenevat

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn arvioi Helsingin Sanomissa, että euroalueen talouskasvun edellytykset ovat parantumassa, vaikka maailmanpolitiikan muutoksiin reagoiva inflaation kehitys tuottaakin yhä epävarmuutta.

Rehn kokee Euroopan keskuspankin tähän mennessä tekemien korkoleikkausten helpottaneen taloustilannetta tuntuvasti. Hän ei sulje pois uusien koronlaskujen mahdollisuutta tulevaisuudessa.

– Koronlaskujen seurauksena inflaatio on hidastunut, reaalipalkat kohoavat ja kuluttajien ostovoima paranee. Kasvavat puolustusinvestoinnit kompensoivat ajan mittaan Yhdysvaltojen tullien aiheuttamia ongelmia, Rehn arvioi.

Euroopan keskuspankki laski hieman yli vuoden vuoden aikana ohjauskorkoa yhteensä kahdeksan kertaa. Korkoa laskettiin 0,25 prosenttiyksikköä kerrallaan. Leikkausten seurauksena ohjauskorko laski neljästä prosentista kahteen prosenttiin.

Hän selittää, että euroaluetta kohahduttaneet, taloustilanteeseen nopeastikin vaikuttaneet tilanteet ovat nyt entistä monimutkaisempia. Nopeat liikkeet taloustilanteen ja inflaatiokehityksen osalta ovat siis yhä yleisempiä myös Euroopan keskuspankilta.