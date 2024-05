Olkiluoto 3:n huolto valmis, yksikkö tuottaa jälleen sähköä

Olkiluoto 3:n vuosihuolto on valmistunut, tiedottaa Teollisuuden Voima (TVO). Yksikkö palasi sähköntuotantoon tänään torstaina 16. toukokuuta. Kantaverkkoon laitos tahdistettiin aamuyöstä.

Yksikön vuosihuollon kesto ylitti alkuperäisen suunnitelman. 37 vuorokaudeksi tarkoitettu huolto kesti noin 74 vuorokautta ja yhdeksän tuntia.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Lisäpäiviä aiheuttivat laitosyksikön alasajoon sekä polttoaineen vaihtoon valmistautumiseen vaadittu suunniteltua pidempi aika sekä huoltojen aikana havaitut tekniset ongelmat.

Huollon aikana saatiin myös indikaatiota polttoaine-elementeissä olevasta irto-osariskistä, jonka vuoksi polttoaine-elementtien tarkastuksiin käytettiin merkittävästi aiottua enemmän aikaa.

Sähköntuotannonjohtaja Marjo Mustosen mukaan nyt päättyneistä huolloista saatiin arvokasta oppia tulevaisuuteen.

– Tässä Olkiluoto 3:n ensimmäisessä vuosihuollossa on saatu arvokasta tietoa huollon eri toimenpiteiden kestosta. Lisäksi saimme talteen huomattavan määrän dataa ja huoltokokemusta, joista on hyötyä sekä tulevien huoltojen suunnitteluun että toteuttamiseen. Lisäksi kokemusta kertyi myös yhteistyöstä laitevalmistajien kanssa, Mustonen sanoo tiedotteessa.

Ensimmäinen käyttöjakson jälkeinen huolto tiedettiin jo ennakkoon työlääksi. Olkiluoto 3 on Euroopan suurin ydinvoimalaitosyksikkö, joten huollettavien laitteiden ja komponenttien määrä on erittäin suuri. Kaikkiaan huolloissa toteutettiin noin 7 500 työvaihetta.

Olkiluoto 3:n osalta vuosihuollon merkittävimmät työt olivat polttoaineen vaihdon lisäksi suojausjärjestelmän ennakkohuoltotyöt, höyrystimien pesut, generaattorin huolto, painelaitetarkastukset suojarakennuksen eristysventtiilien tiiveyskokeet sekä paineistimen varoventtiilien huollot. Lisäksi huollossa tehtiin merkittävä määrä erilaisia määräaikaiskoestuksia sekä huoltotoimenpiteitä.

Vaikka aikatauluarvio ylitettiin, Mustonen kertoo olevansa tyytyväinen lopputulemaan.

– Paine oli kova, mutta tämä oli myös osoitus siitä, kuinka hyvin organisaatiomme kykeni reagoimaan yllättäviin tilanteisiin. Suunnitellut työt vietiin läpi ja mikä tärkeintä turvallisesti. Vuosihuoltojen päätavoite on aina sen turvallinen toteutus, hän sanoo.

Olkiluodon kolmesta ydinvoimalaitosyksiköstä on nyt huollettu kaksi. Olkiluoto 3:n lisäksi myös Olkiluoto 2:n polttoaineseisokki saatiin päätökseen 9. toukokuuta. Työn alla on vielä yksi laitosyksikkö. Olkiluoto 1:n vuosihuolto käynnistyi sunnuntaina eli 12. toukokuuta. Sen kesto on noin 15 vuorokautta.

Olkiluoto 3 on Suomen ylivoimaisesti tehokkain sähköntuotantolaitos. Se tuottaa noin 14 prosenttia koko Suomen sähköntuotannosta.