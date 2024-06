Öljyvarikon palo ei sammu, lennokki-isku aiheutti kolmipäiväisen roihun

Ukrainan kerrottiin toteuttaneen alkuviikosta laajan lennokki-iskun 170 kilometriä etulinjasta sijaitsevaan öljylaitokseen Rostovin alueelle Venäjällä.

Azovprodukt-öljyvarikolla syttyi massiivinen tulipalo, jonka sammuttaminen osoittautui haastavaksi. Satelliittikuvien perusteella ainakin kaksi suurta säiliötä olisi tuhoutunut kokonaan. Öljyterminaalin läpi kulkee kuukausittain 60 000 tonnia eri öljytuotteita.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n kerrottiin tehneen torstaiaamuna jälleen uusia drooni-iskuja, jotka aiheuttivat tulipaloja kahdella eri polttoainevarikolla. Telegraph-lehden mukaan kohteet olivat Tambovissa ja Adygeiassa, joka sijaitsee Kaukasusvuorten lähellä.

Hyökkäysten tavoitteena on heikentää Venäjän maavoimien huoltoa.

Rostovin alueella sijaitsevan Azovproduktin tulipaloa ei ole ilmeisesti saatu vieläkään sammumaan. Öljyvarikko on ollut tulessa jo kolme vuorokautta.

The oil depot in Azov, Rostov region, is burning for a third consecutive day after a Ukrainian drone attack. Yesterday, the governor already confirmed the fire was still ongoing and couldn't be put out, today Russian media report that the problem still persists. The tanks cannot… pic.twitter.com/bCC8o59h6J

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 20, 2024