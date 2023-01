Öljysaarto ja hintakatto maksavat Kremlille 160 miljoonaa euroa päivässä

Euroopan unionin asettama venäläisen öljyn käyttökielto ja hintakatto vaikuttavat vihdoin tehoavan. Pakotteeet nimittäin maksavat Kremlille joka päivä 160 miljoonaa euroa, Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) -ajatuspaja kertoo.

Pakotteiden rajoittaessa Venäjän kykyä käydä kauppaa maailman markkinoille, siitä on tullut yhä riippuvaisempi fossiilisten polttoaineiden viennistään. Länsimaiset vastatoimet iskevät kuitenkin jo tähänkin tulonlähteeseen. Venäjä menetti joulukuussa jopa 17 prosenttia fossiilisten vientituotoistaan.

Vladimir Putinin Venäjä tienaa kuitenkin edelleen 640 miljonaa euroa vuorokaudessa fossiilisista. Tämä on kuitenkin selvästi vähemmän kuin maalis- toukokuun 2022 huippulukemissa, jolloin se tienasi jopa 1000 miljonaa päivässä.

CREA kertoo, että EU oli edelleen venäläisen energian suurin ostaja joulukuussa. Ajatuspajan mukaan tilanne on nyt kuitenkin muuttunut, sillä Saksa lopetti venläisen putkiöljyn ostamisen joulukuun lopulla ja koko EU:n kattava öljytuotteiden käyttökielto tulee voimaan helmikuussa.

Kiina, Etelä-Korea, Turkki ja Japani ovat venäläisen hiilen suurimpia ostajia. Samaan aikaan Japanista on tullut merkittävin maakaasun hankkija.

Myymällä hintakaton alaista öljyä 3,1 miljardilla eurolla Kreml on saanut kahden miljardin euron edestä verotuloja. CREA ehdottaakin, että tämä verotulo katkaistaisiin tuomalla hintakatto lähemmäs öljyn tuotantokustannuksia.

Ajatuspaja arvioi, että lisätoimet EU:lta ja sen liittolaisilta voisivat tiputtaa Venäjän päivittäistä tulonsaantia edelleen 200 miljoonalla eurolla.

