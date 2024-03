Öljylaitos tulessa, Venäjälle uusia iskuja lennokeilla

Ukrainan kerrotaan hyökänneen yön aikana useaan eri kohteeseen Venäjällä. Räjähdelennokit ovat aiheuttaneet tulipalon öljynjalostamolla sekä laajoja sähkökatkoja maan lounaisosassa.

Hyökkäys on osa Ukrainan viimeisen viikon aikana käymää laajempaa kampanjaa, jonka tavoitteena on häiritä Venäjällä käytäviä presidentinvaaleja ja pyrkiä vaikuttamaan maan sotatalouteen iskemällä strategisiin kohteisiin.

Yhtenä kohteena oli öljynjalostamo Krasnodarissa. Arviolta 5–7 lennokkia osui kohteeseensa. Laitoksen on ilmoitettu tuottavan noin 4,5 miljoonaa tonnia raakaöljyä vuodessa vientiin, mutta osa tuotannosta käytetään Venäjän sisämarkkinoille.

Ukraina on iskenyt viimeisen viikon aikana öljyntuotantoinfrastruktuuriin muun muassa Samaran, Rostovin, ja Krasnodarin alueilla.

Muun muassa Moskovan, Rostovin ja Kurskin alueille hyökättiin yli 30 lennokilla. Venäjän puolustusministeriö väitti, että kaikki iskut olisi torjuttu.

Again, Ukraine attacked a Russian oil refinery. Overnight, the Nefte Peregonnyy Zavod in Slavyansk-on-Kuban in the Krasnodar Krai was struck with at least 7 UAVs.

In total, 35 UAVs attacked the Krasnodar, Moscow, Yaroslavl, Kaluga, Bilhorod, Rostov, Oryol, and Kursk regions. pic.twitter.com/WhPwWLfVOH

