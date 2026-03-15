Öljykriisi voi tuoda jättitulot Kremlille

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoittaa, että Venäjän öljyyn kohdistuvien pakotteiden lieventäminen voisi nopeasti paikata Moskovan100 miljardin dollarin budjettivajeen vuonna 2026. Asiasta kertoo Kyiv Post.

Zelenskyin mukaan Venäjän talous on edelleen vahvasti riippuvainen energiaviennistä, ja pakotteiden heikentäminen lisäisi Kremlin kykyä rahoittaa sotaa Ukrainaa vastaan.

– Vuodelle 2026 heidän vajeensa oli 100 miljardia dollaria. Tämä on arvioitu vaje. Mutta näiden 14–15 päivän aikana he ovat ansainneet noin 10 miljardia dollaria, Zelenskyi avaa.

Hänen mukaansa viimeaikaiset öljytulot osoittavat, kuinka nopeasti Venäjä voisi kaventaa budjettivajettaan, jos energiamyyntiin kohdistuvia rajoituksia kevennetään.

– Joten he voivat yksinkertaisesti kattaa tämän vajeen, jos sota jatkuu. Ja jos pakotepolitiikkaa heikennetään, Venäjä ansaitsee rahaa, Zelenskyi totesi.

Presidentti korosti, että talouspakotteet ovat yksi harvoista keinoista rajoittaa Kremlin sotataloutta.

– Jos pakotteita ei ole, silloin vain ukrainalaiset aseet taistelevat estääkseen venäläisiä ansaitsemasta rahaa, hän sanoi.

Zelenskyin mukaan Ukrainan iskut Venäjän öljysektoriin ja puolustusteollisuuteen ovat jo aiheuttaneet taloudellista vahinkoa, mutta pelkkä sotilaallinen paine ei riitä.

Hän kertoi keskustelleensa pakotteista myös Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa. Euroopan maat ovat pyrkineet rajoittamaan Venäjän niin sanottua varjotankkerilaivastoa, jota käytetään öljyn kuljettamiseen pakotteista huolimatta.

Zelenskyi kiitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia joidenkin venäläisten tankkereiden pysäyttämisestä, mutta varoitti, että rajoitusten höllentäminen voisi täyttää nopeasti uudelleen Kremlin sotakassan.