”Olisipa Venäjän johdolla visiota kuten Mihail Gorbatshovilla oli”

Entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) toivoo, että Venäjän nykyisellä johdolla olisi Mihail Gorbatšovin edistyksellinen näkemys.

Neuvostoliiton johdossa vuosina 1985-1991 ollut Mihail Gorbatšov oli kuollessaan 91-vuotias. Hänen valtakaudellaan toteutettiin lukuisia uudistuksia, jotka lopulta johtivat Neuvostoliiton romahtamiseen ja kylmän sodan päättymiseen.

– Hän oli modernisoija ja hyväntekijä. Täysin vastakohta (Vladimir) Putinille, Stubb kirjoittaa Twitterissä.

I wish current Russian leadership would have the progressive vision that Gorbachev had. He was a moderniser and a force for good. The exact opposite of Putin.

— Alexander Stubb (@alexstubb) August 31, 2022