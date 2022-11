Kokoomuksen kansanedustajan Saara-Sofia Sirénin mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen poukkoilu ennallistamisasetukseen liittyen heikentää Suomen EU-vaikuttamista.

– Tarvittiin välikysymys, jotta Suomen EU-vaikuttamista saataisiin terävöitettyä. Jos selkeää kantaa ei ole, on EU-vaikuttaminen käytännössä mahdotonta.

– Tilanne on Suomelle haitallinen. Olisi pääministerin tehtävä johtaa ja muodostaa yhtenäinen linja, Sirén toteaa Twitterissä.

Kansanedustajan mukaan EU:n ennallistamisasetus on vain yksi esimerkki hallituksen EU-vaikuttamisen ongelmista. Myös hallituspuolueista on moitittu pääministeriä johtajuuden puutteesta.

– Esityksestä on jo 4,5 kuukautta. Edelleen, välikysymysvastauksen jälkeenkin, on epäselvää, mikä hallituksen kanta asiaan nyt on. Hallituspuolueiden viestit ovat ristiriitaisia, Sirén toteaa.

Edustaja Sirénin mukaan on poikkeuksellista, että hallituspuolueet ovat pyrkineet vaikuttamaan hallituksen kantaan eduskunnan valiokunnissa. Lisäksi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on jälkikäteen vedonnut pääministeriin kannan tarkistamisen puolesta.

– Tämäkin on poikkeuksellista. Kertoo siitä, ettei yhteistä linjaa ole, Sirén toteaa.