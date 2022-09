”Oletteko valmiita sulkemaan itärajan turvapaikanhaun?”

Kansanedustajat puhuivat eduskunnan kyselytunnilla Venäjän liikekannallepanon vaikutuksista itärajalla ja venäläisten turismin rajoittamisesta hallituksen periaatepäätöksen mukaisesti.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertasi sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) aikaisempaa vastausta, jonka mukaan hallitus on valmis reagoimaan tilanteeseen, jossa suuri määrä asevelvollisuusikäisiä venäläisiä rajan yli syystä toisesta tulisi.

Mykkäsen mukaan tällaisessa tilanteessa hallituksella olisi kaksi tapaa reagoida siihen.

– Voidaan alkaa järjestää vastaanottokeskuksia ja ottaa vuoden prosessiin turvapaikanhakijoina. Vai oletteko valmiita tarpeeksi nopeasti reagoimaan niin, että otetaan rajalain uudet pykälät käyttöön, joiden kohdalla on mahdollista sulkea itärajan turvapaikanhaku, jos se aiheuttaa määrältään tai laadultaan kansalliselle turvallisuudelle uhkan, Mykkänen kysyi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus on tarpeen vaatiessa valmis lisätoimiin.

– Mitä tulee rajan tilanteeseen ja mahdollisiin turvallisuusuhkiin, mielestäni kaikkiin näihin pitää suhtautua erittäin vakavasti. Mikäli meidän turvallisuusviranomaisemme antavat sellaisen arvion, lisätoimia rajalla tarvitaan, niin ilman muuta hallitus on niihin valmis, Marin vastasi.

Venäläisten matkustaminen Suomeen turistiviisumilla ei ole mahdollista enää torstain ja perjantain välisestä yöstä alkaen. Sanna Marinin (sd.) hallitus teki periaatepäätöksen venäläisten maahantuloa koskevista rajoituksista torstaina. Hallituksen mukaan venäläisten tulo Suomeen turistiviisumin perusteella vaarantaa Suomen kansainväliset suhteet.

Periaatepäätös sallii venäläisiltä maahantulon erityisistä syistä. Näitä ovat esimerkiksi perhesuhteet, opiskelu ja välttämätön työ. Päätös ei myöskään vaikuta turvapaikan hakemiseen.

Turvallisuusriskit

Myös kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkänen oli huolissaan siitä, että Venäjältä voi tulla suuri määrä turvapaikanhakijoita.

– Ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut tällä viikollakin jännitteisemmäksi. Kaasuputkea räjähtää, Venäjällä sisäiset levottomuudet kasvavat. Se tietysti johtaa siihen, että Suomen valtiojohto joutuu olemaan yhä enemmän hereillä ja varautumaan yhä enemmän sellaisiinkin uhkiin, jotka näyttävät epätodennäköisiltä, Häkkänen sanoi.

Hänen mukaansa rajaturvallisuus liittyy juuri tähän.

– Hallitus on tehnyt päätöksiä, jotka julkisuudessa olevien tietojen mukaan vähentävät noin 30 prosenttia rajanylityksiä Venäjältä Suomeen. Edelleen jää turvapaikanhakuoikeus, jonka avulla itse asiassa aika rajattomastikin voidaan tulla Suomen alueelle ehkä vuoden tai parinkin kestävään turvapaikkaprosessiin. Voidaan puhua ison maan väestöliikkeistä eli kymmenistä tuhansista ihmisistä.

– Nyt kysyn pääministeriltä, kun olette tehneet tänään ratkaisuja kansainvälisen mainehaitan perusteella, niin näettekö, että tähän liittyy kansallisen turvallisuuden kannalta riskejä, jos näin isot väestömäärät ovat liikkeellä.

Marinin mukaan turvallisuustilannetta tarkkaillaan aktiivisesti.

– Me olemme tänään tehneet valtioneuvostossa periaatepäätöksen, jolla tätä viisumikysymystä voidaan ratkoa. Myös Baltiassa ja Puolassa on edelleen rajan yli liikennettä erilaisin poikkeusperustein, ja aivan yhtä lailla tässä Suomen periaatepäätöksessä on poikkeuksia. Esimerkiksi perhesyyt, jonka kautta Suomeen voi edelleen tulla, Marin vastasi.

– Me tarkkailemme tätä turvallisuustilannetta erittäin tarkasti. Me suhtaudumme siihen vakavasti. Me olemme valmiita lisätoimenpiteisiin, mikäli turvallisuusviranomaiset niin arvioivat. Tällä hetkellä turvallisuusviranomaiset eivät ole antaneet hallitukselle sellaista arviota, että meihin kohdistuisi tällainen vakava uhka, jonka perusteella esimerkiksi rajalakia voitaisiin käyttää.