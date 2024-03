Oleksii Danilov: Sota tulee Venäjän alueelle

Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Oleksii Danilov sanoi Ukrinformin mukaan presidentti Vladimir Putinin olevan syvästi väärässä, jos hän uskoo, ettei sota tule Venäjän federaation alueelle.

– Tämä tilanne on melko yksinkertainen. Voit antaa klassisen vastauksen – ihmisillä on oikeus mennä äänestämään vaaleissaan, jonka he tekevät. Haluan sanoa, että jos Putin uskoi, ettei sota tule Venäjälle, hän on syvästi erehtynyt, Danilov totesi.

– Se tulee ja tulee aika kauas. Ja jos tänään he alkavat jo kärsiä 800-900 km etäisyydellä, uskokaa minua lähitulevaisuudessa se on tuhansia kilometrejä. Emme anna tämän hirviön elää rauhassa, kunnes se häipyy pois alueeltamme, hän jatkoi.

Tiistaina Venäjän vapauden legioona, Venäjän vapaaehtoisjoukot ja Siperian pataljoona hyökkäsivät Venäjän federaation Kurskin ja Belgorodin alueille osana yhteistä operaatiota.

Venäjän vapauden legioona ilmoitti torstaina kahden Venäjän asevoimien varaston tuhoutumisesta Tiotkinon kylässä Kurskin alueella.