Oikeustieteilijä: Nykyhallituksen tukeminen ei tarkoita arvojen myymistä

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen työelämäprofessori Toni Malminen avaa Twitter-ketjussaan ajatuksiaan siitä, miksi pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen tulisi jatkaa.

Malminen alustaa mietteitään kertomalla näkemyksensä demokratiasta. Hän kirjoittaa jakavansa muun muassa Joseph Schumpeterin edustaman näkemyksen, jonka mukaan demokratia ei ole muuta kuin äänestäjien oikeus vaihtaa määräajoin heidän puolestaan päätöksiä tekevä eliitti.

– Demokratia ei siten ole erityisen hienostunutta, deliberatiivistä tai jaloa. Se ei siis edusta ”parasta meissä.” Politiikka ei myöskään ole manikealaista hyvän ja pahan taistelua, Malminen pohtii.

Hänen mielestään hyvä poliitikko ei ole jaloin ja eettisin poliitikko, vaan menestyksekästä politiikkaa tekevä poliitikko.

– Siksi paras tapa tehdä politiikkaa on pragmaattinen, kompromissihakuinen ja tuloskeskeinen – ei idealistien ylevät lausumat, vaikka toki niillekin on aikansa ja paikkansa, Malminen kirjoittaa.

– Politiikan hyvyyden arviointi riippuu luonnollisesti siitä, mitä pitää keskeisinä ongelmina.

Ei uskottavaa skenaariota oikeusvaltion romuttumiselle

– Arvioin poliittista pelitilannetta siitä käsin, millä kokoonpanolla Suomea voidaan uudistaa. Lisäksi realismia on, että meillä ovat ne puolueet ja äänestäjät, jotka meillä ovat. Nykytilanteessa paras kokoonpano on puutteistaan huolimatta nykyinen, Malminen toteaa.

Suomen suurimpia ongelmia on hänen näkökulmastaan esimerkiksi se, että olemme jääneet 15 vuotta jälkeen kaikista verrokkimaistamme. Ei siis vaikkapa oikeusvaltio, joka on toimiva ja vakaalla pohjalla.

– Yksi vasemmiston suosima väärä dikotomia on esittää, että oikeisto on talousuudistusten nimissä valmis myymään oikeusvaltion. Tämä kuitenkin edellyttää, että perussuomalaisten hallitusvastuu on merkittävä riski oikeusvaltiolle, Malminen sanoo.

Tämän todistaminen kuitenkin vaatisi oikeusvaltion romuttamiselle sellaisen skenaarion, joka olisi uskottava niin hallitusohjelman kuin perustuslainkin näkökulmasta. Tällaista Malminen ei ole nähnyt.

– Tämän takia en koe, että nykyhallituksen tukeminen tarkoittaa arvojen myymistä. Mielestäni kyse on nykyisessä poliittisessa tilanteessa parhaasta tavasta uudistaa Suomea ja deradikalisoida oikeaa laitaa, Malminen kirjoittaa.

– Jos Orpo onnistuu tässä, hän saattaa jäädä historiaan poliitikkona, joka käänsi Suomen suunnan kohti sekä menestyksekkäämpää taloutta että parempaa, maltillisempaa oikeistolaisuutta. Sitä kannattaa yrittää.