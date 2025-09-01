Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Oikeuspalveluvirasto käynnistää yhteistoimintalain mukaiset yt-neuvottelut tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Oikeuspalveluvirasto käynnistää yt-neuvottelut

  • Julkaistu 01.09.2025 | 14:14
  • Päivitetty 01.09.2025 | 14:22
  • Työelämä
Neuvottelujen kesto täsmentyy syksyn aikana.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Oikeuspalveluvirasto käynnistää yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Neuvottelut koskevat Oikeuspalveluviraston henkilöstöosaston tehtäviä. Neuvotteluesitys on annettu neuvotteluosapuolille tänään 1. syyskuuta.

Neuvottelujen taustalla on valtiovarainministeriön elokuinenkirje valtion virastoille ja laitoksille. Valtiovarainministeriö velvoittaa virastoa siirtymään henkilöstöhallinnon tehtävissä entistä laajemmin valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden asiakkaaksi.

Tämä vähentää Oikeuspalveluvirasto itse hoitamia henkilöstöhallinnon tehtäviä.

Muutoksen vaikutukset kohdistuvat Oikeuspalveluviraston henkilöstöosaston rekrytointi- ja palvelussuhdetiimien henkilöstöasiantuntijoihin. Neuvottelujen kohteena ovat kaikki 13 viraston vakituista henkilöstöasiantuntijaa. Arvio irtisanottavien määrästä on enintään seitsemän henkilöä.

Oikeuspalveluvirasto kertoo pyrkivänsä etsimään muutosten kohteena oleville henkilöille muuta osaamista ja koulutusta vastaavia uusia tehtäviä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)