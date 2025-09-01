Oikeuspalveluvirasto käynnistää yt-neuvottelut

Oikeuspalveluvirasto käynnistää yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Neuvottelut koskevat Oikeuspalveluviraston henkilöstöosaston tehtäviä. Neuvotteluesitys on annettu neuvotteluosapuolille tänään 1. syyskuuta.
Neuvottelujen taustalla on valtiovarainministeriön elokuinenkirje valtion virastoille ja laitoksille. Valtiovarainministeriö velvoittaa virastoa siirtymään henkilöstöhallinnon tehtävissä entistä laajemmin valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden asiakkaaksi.
Tämä vähentää Oikeuspalveluvirasto itse hoitamia henkilöstöhallinnon tehtäviä.
Muutoksen vaikutukset kohdistuvat Oikeuspalveluviraston henkilöstöosaston rekrytointi- ja palvelussuhdetiimien henkilöstöasiantuntijoihin. Neuvottelujen kohteena ovat kaikki 13 viraston vakituista henkilöstöasiantuntijaa. Arvio irtisanottavien määrästä on enintään seitsemän henkilöä.
Oikeuspalveluvirasto kertoo pyrkivänsä etsimään muutosten kohteena oleville henkilöille muuta osaamista ja koulutusta vastaavia uusia tehtäviä.