Oikeusministeri: Venäjän sotarikosten täytyy loppua

– Venäjän tietoiset sotatoimet ukrainalaisia siviilejä ja siviilikohteita vastaan ovat sotarikos. Niiden täytyy loppua. Näistä järkyttävistä rikoksista täytyy joutua vastuuseen. EU ja laajempi kansainvälinen yhteisö yhdistävät voimiaan entisestään. Seisomme vahvasti Ukrainan puolella, painotti oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) torstaina Luxemburgissa EU-maiden oikeusministerikokouksessa.

– EU on asettanut ennennäkemättömän kovat pakotteet Venäjää vastaan. On äärimmäisen tärkeää, että pakotteet pannaan toimeen yhtenäisesti ja tehokkaasti. Myös rikosoikeudella on tässä sijansa. Odotan komissiolta lainsäädäntöehdotusta yhteisten pakotteiden rikkomisen kriminalisoinnista EU-tasolla.

Henriksson nosti esiin myös kohonneen ihmiskaupan riskin Euroopan unionin alueella.

– Ukrainasta pakenee pääosin naisia ja lapsia, ja heillä on suuri riski joutua ihmiskaupan ja muun hyväksikäytön uhriksi. Olemme tunnistaneet riskin ja otamme sen vakavasti. Ihmiskaupan torjunta vaatii väsymätöntä työtä sekä kansallisesti että yli valtionrajojen. Suomessa viranomaiset ovat tiivistäneet yhteistyötä ihmiskaupan ehkäisemiseksi.