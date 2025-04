Oikeus määräsi: Malta joutuu lopettamaan kansalaisuuksien myymisen oligarkeille

Euroopan unionin tuomioistuin on määrännyt Maltan lopettamaan kansalaisuuksien jakelun rahaa vastaan. Malta edellyttää pikakaistaa pitkiin kansalaisuutta hakevilta vähintään 600 000 euron kertaluonteisen sijoituksen, joko kiinteistön ostamisen tai vuokraamisen, 10 000 euron lahjoittamisen hyväntekeväisyyteen sekä kolmen vuoden asumisen maassa. Asuinpaikkavaatimusta voidaan alentaa yhteen vuoteen henkilöille, jotka sijoittavat 750 000 euroa.

Malta on EU:n jäsenvaltio, joten tämä Maltan kansallisen lainsäädännön mukainen ”kultaisten passien” myöntäminen on johtanut siihen että kansalaisuuksia ovat hankkineet ihmiset joille on oltu määräämässä EU:ssa matkustuskieltoa osana pakotteita.

Ainakin kaksi Maltan kansalaisuuden ostanutta on lisätty Yhdysvaltojen ja EU:n pakotelistoille. Heihin ei voida soveltaa pakotteita täysimääräisesti, koska he pääsevät matkustamaan EU-alueista ainakin Maltalle, jonka kansalaisia ovat.

Maltan kansalaisuus on myös Airiston helmi -tapauksessa veropetoksesta ja kirjanpitorikoksesta tuomittu liikemies Pavel Melnikov. Melnikovin helmikuussa saama tuomio ei ole lainvoimainen.

Myös Kypros ja Bulgaria ovat aiemmin tarjonneet vastaavia rahalla maksettavia ohituskaistoja kansalaisuuden saamiseksi. Ne ovat molemmat lopettaneet kansalaisuusohjelmansa EU:n johdosta jo aiemmin, Kypros vasta vuonna 2022.

Euroopan komissio vei Maltan kansalaisuusohjelman oikeuden arvioitavaksi vuonna 2022. Tiistaina EU:n tuomioistuimen perustelujen mukaan kansalaisuuden hankkiminen ja myöntäminen taloudellisena transaktiona ei mahdollista EU:n jäsenvaltioiden ja niiden kansalaisten keskinäisen solidaarisuuden ja luottamuksen rakentumista.

Maltan kansalaisuuden hankkineista pakotteiden kohteista kertoi esimerkiksi Financial Times viikonloppuna. FT:n mukaan poliittista vaikutusvaltaa käyttäviä, myöhemmin rikoksista tuomittuja tai pakotteiden kohteiksi joutuneita Maltan passin ostaneita on ainakin kuusitoista.