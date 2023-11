Ohjus osuu videolla moderniin Venäjän sotalaivaan – tällaiset vauriot iskusta tuli

Ukrainan ohjusisku miehitetyllä Krimillä on vaurioittanut vakavasti Venäjän laivaston Karakurt-luokan korvetti Askoldia. Iskusta on kiertänyt videoita ja kuvamateriaalia jo pari päivää . Ukrainan asevoimien viestintä vahvisti iskun eilen.

Ukrainalaiset arvioivat, että alus sai iskussa niin vakavia vaurioita, ettei sitä mahdollisesti pystytä enää korjaamaan. Ukrainan asevoimat on julkaissut yllä näkyvät kuvan aluksen kärsimistä vahingoista. Vauriot erottuvat myös satelliittikuvissa (alla).

Karakurt-luokan alukset edustavat Venäjän laivaston moderneinta kalustoa. Ensimmäiset Karakurt-korvetit tulivat laivaston käyttöön vasta vuonna 2018. Laivat voidaan varustaa kahdeksalla Kalibr- tai Oniks- risteilyohjuksella.

Videoiden perusteella Askoldiin tai sen lähelle osui yksi tai useampia risteilyohjuksia. Iskussa käytettiin tiettävästi brittiläistä Storm Shadowta tai sen ranskalaisvastinetta SCALP-ohjusta.

Ukraina on onnistunut viime aikoina tekemään lukuisia tuhoisia ohjusiskuja Venäjän satamiin ja muihin sotilaskohteisiin miehitetyllä Krimillä. Venäjä on vahvistanut Krimin ilmapuolustuksia, mutta länsimaisilla ohjuksilla tehtyjä iskuja ei silti mitä ilmeisimmin pystytä estämään.

Footage of the Russian Askold Project 22800 Karakurt ship at the Zaliv shipyard struck by Ukrainian Storm Shadow / SCALP missiles on November 4. https://t.co/2bmADP6R9Bhttps://t.co/zY9FRXirPu pic.twitter.com/8TdlPVVLha

— Rob Lee (@RALee85) November 7, 2023