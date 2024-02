Ohjus lähestyi Puolaa – hävittäjät hälytettiin ilmaan

Venäjän asevoimat toteutti jälleen keskiviikkoaamuna laajan ohjus- ja lennokkihyökkäyksen Ukrainaa vastaan.

Kiovan pormestari Vitali Klytshko kirjoittaa Telegramissa, että ainakin kuusi ihmistä loukkaantui iskuissa. Palokunta sammutti aamupäivällä tulipaloa 18-kerroksisessa asuintalossa.

Torjutuista ohjuksista pudonneet kappaleet vaurioittivat lisäksi pääkaupungin sähkölinjoja. Sähköt olivat poikki hetkellisesti osassa Kiovaa.

Ukrainan viranomaiset julistivat ilmahälytyksen aamuseitsemän tienoilla koko maahan. Ilmatorjunnan kerrotaan olleen aktiivinen useiden kaupunkien lähellä.

Yhden ohjuksista kerrotaan kulkeneen yli Lvivin kaupungin ja olleen matkalla Puolan rajaa. F-16-hävittäjäkoneet hälytettiin ilmaan mahdollista torjuntatehtävää varten. Ohjus muutti lopulta suuntaansa noin 20 kilometrin päässä rajasta.

Puolan asevoimat ilmoitti lisänneensä Venäjän ohjushyökkäyksen vuoksi valmiuttaan maan ilmatilan turvaamiseksi. Lentokoneiden aiheuttamasta melusta varoitetaan Puolan kaakkoisosassa.

russia launched a barrage of missiles on Ukraine this morning. One was heading over Lviv towards the Polish border. Fighter jets took off in Poland for interception. pic.twitter.com/pkk4uAvNbm

— Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) February 7, 2024