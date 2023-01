Lennokit yrittivät moukaroida Kiovaa – kerrostalojen ikkunoissa lauletaan videolla kansallislaulua

Venäjä hyökkäsi uudenvuodenyön aikana Ukrainan pääkaupunki Kiovaan useilla lennokeilla, kertoo Ukrainan ilmavoimat Facebook-päivityksessä.

– [Iskut] eivät onnistuneet pilaamaan ukrainalaisten juhlanviettoa, päivityksessä todetaan.

Kiovalaisen Tymofiy Mylovanovin Twitterissä jakamassa videossa näkyy, kuinka kiovalaiset laulavat parvekkeiltaan kansallislaulua pimentyneessä kaupungissa.

Mylovanovin mukaan iskut alkoivat puoli yhden aikaan yöllä ja jatkuivat neljän tunnin ajan.

Ukrainan ilmatorjunnan on kerrottu tuhonneen uudenvuoden yönä 45 lennokkia.

Ukrainan ilmavoimat kertoo, että iskuissa käytettiin iranilaisvalmisteisia Shahed-131/136 -drooneja, jotka on varustettu 15-50 kilon taistelukärjillä.

Aiemmin kuluneella viikolla Ukrainan presidentin neuvonantaja Mykhailo Podoljak tuomitsi drooni-iskut ”pahuutena” ja huomautti, että Venäjän hyökkäysten tarkoituksena on tuhota kriittistä infrastruktuuria ja tappaa joukoittain siviilejä.

Ukrainians in Kyiv sign national anthem during the missile and drone attack on the New Year. The attack started around 00:30 am and lasted until 4:30 am. The news report the air defense shot down 32 drones over Kyiv 1/ pic.twitter.com/iKtfpJalLT

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) January 1, 2023