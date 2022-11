Ohitti jäteauton jalkakäytävän kautta, yli 2500 euron sakot

Kuormaamassa olleen jäteauton ohittaminen jalkakäytävän kautta toi autoilijalle 14 päiväsakon rangaistuksen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta Helsingissä. Kuljettajan tuloilla maksettavaa kertyy 2 546 euroa.

Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein Twitterissä.

– Raportti kentältä: Jäteauto kuormasi, esti hetkellisesti kulun. Poliisi ja muut autot odottivat, yksi ei malttanut, Pasterstein kuvailee tilannetta.

Hän on julkaissut videon poliisin ajokameran tallenteesta, joka on katsottavissa tämän jutun lopussa. Videolla on nähtävissä, kuinka poliisin edessä ollut ajoneuvo lähtee ajamaan jalkakäytävän puolelle ja poliisiauto lähtee seuraamaan tätä. Tallenteen perusteella tilanne tapahtui Lapinlahdenkadulla tiistaina aamuyhdeksän jälkeen.

Olosuhteista Pasterstein mainitsee myös sen, että tapahtumapaikan vieressä sijaitsee koulu ja päiväkoti.