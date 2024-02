Nytkö se kevät jo alkaa? Sääennuste väläyttää jopa 10 asteen lämpöä

Ilmassa on aikaisen kevään merkkejä, kirjoittaa meteorologi Markus Mäntykannas Forecan sivuilla.

– Lumet hupenevat silmissä, sulamisvedet virtaavat kaduilla ja iltapäivän lämpötila tuntuu asettuneen nollan yläpuolelle, hän luettelee keväisiä merkkejä.

Mäntykannas kertoo, että sääennustelee väläyttelee maaliskuun alkuun mahdollisuutta kymmenen asteen lämpöön.

– Jos terminen kevät pääsisi jo nyt starttaamaan, tarkoittaisi se sitä, että kevät tulisi kuukauden tai reilun kuukauden etuajassa. Termisen kevään ehto täyttyy, kun vuorokauden keskilämpötila kohoaa yhtäjaksoisesti 0 ja +10 asteen välille. Tilastojen mukaan näin käy maan etelä- ja länsiosassa maaliskuun loppupuolella ja suuressa osassa muuta Suomea huhtikuun aikana, meteorologi kertoo.

Meteorologi kuitenkin toppuuttelee haaveita aikaisesta keväästä, sillä arvaamaton polaaripyörre voi tuoda kapulaita rattaisiin.

– Kuluvana talvena polaaripyörre on käyttäytynyt arvaamattomasti ja välillä sen painopiste on valunut napa-alueelta kohti pohjoista Eurooppaa, mikä on mahdollistanut arktisen ilmamassan purkaukset, Mäntykannas kertoo.

– Polaaripyörteen luonnollinen heikkeneminen on jokakeväinen ilmiö ja sen seurauksena ”kylmän ilmamassan pussukoita” voi levitä napa-alueelta kohti Eurooppaa, Aasiaa tai Pohjois-Amerikkaa. Tietyllä alueella kevään saapumiseen tai etenemiseen voi siis tulla viivästyksiä, jos polaaripyörteen jäänteet jäävät pyörimään samalle alueelle pitkäksi aikaa, hän jatkaa.

Mäntykannas kehottaa varautumaan siihen, että edessä voi olla vielä kunnon käänne talvisempaan säähän.

– Mikäli yksi polaaripyörteen ”pussukoista” asettuisi ennusteen mukaisesti Keski- ja Pohjois-Euroopan päälle maaliskuussa, voisi tämä tuoda mukanaan kaksinumeroisia yöpakkasia ja lumipyryjäkin meille Suomeen, hän kirjoittaa.

– Toppatakkeja ja villasukkia en uskaltaisi vielä haudata vaatekomeroon ja julistaa talvea päättyneeksi, vaikka kevät jo vähän tuoksuukin ilmassa.