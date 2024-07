Nyt tuli rohkaiseva viesti taloudesta – ”ensimmäisiä merkkejä ostovoiman kasvusta”

OP:n korttimaksujen arvo kasvoi kesäkuussa nimellisesti 3,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kiintein hinnoin kasvua oli kolme prosenttia.

Kasvu kuitenkin hidastui toukokuusta. Toukokuussa kasvu oli poikkeuksellisen korkeaa, koska silloin maksut palautuivat huhtikuussa tapahtuneesta maksujen merkittävästä laskusta.

– Viime kuukausina korttimaksujen kehityksessä voikin nähdä ensimmäisiä merkkejä kuluttajien ostovoiman kasvusta. Korttimaksuja kuluttajat edelleen kasvattavat suhteellisen maltillisesti, mutta rahalla saatava kulutuksen määrän kasvu on aiempaa suurempaa. Tämä johtuu erityisesti siitä, että ruuan ja polttoaineen osuus korttimaksuista on suuri, ja näissä hyödykkeissä inflaatio on ollut matalaa tai hinnat ovat jopa laskeneet, sanoo tiedotteessa OP Ryhmän johtava ekonomisti Tomi Kortela.

– Tällä hetkellä korteilla maksetun ostoskori inflaatio on nolla, joten maksujen kasvu suoraan nostaa kulutuksen määrää. Kulutuksen määrän kasvu taas näkyy bruttokansantuotteen ja taloudellisen aktiviteetin kasvuna – toisin sanoen talouden elpymisenä.

Kahden kuukauden kasvuluvut eivät kuitenkaan välttämättä kerro pysyvästä käänteestä.

– Korttimaksut ovat viime aikoina olleet hyvin volatiileja ja viimeisten viikkojen havainnot ovat kasvun osalta olleet maltillisempia, joten lisää havaintoja maksujen kasvusta edelleen tarvitaan, jotta talouden elpymisestä voidaan paremmalla varmuudella puhua. Tällä hetkellä maksut viittaavat vielä maltilliseen kulutuksen kasvuun.

– Joka tapauksessa viimeisten kuukausien korttimaksujen määrän kasvun voi nähdä rohkaisevana merkkinä mahdollisesta talouden elpymisen alkamisesta, joka perustuu kuluttajien ostovoiman kasvuun. Kotitaloudet voivat edelleen jonkin verran kasvattaa kulutuksen menevää rahan määrää, mutta nyt tämä rahamäärän kasvu johtaa korkeampaan taloudelliseen aktiviteettiin, eikä johdu vain hintojen noususta, Kortela arvioi.

Kortelan mukaan korttimaksujen kehitys vuoden toisen neljänneksen aikana viittaa siihen, että kulutus kasvaisi toisella neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

– Kulutus kuitenkin supistuu hienoisesti vuoden toisella neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Tämä paljolti johtuu erittäin heikosta huhtikuusta ja viime kuukausien kehitys taas viittaa kulutuksen selvän kasvuun, hän sanoo.

OP:n ja muiden pankkien korttimaksujen kehitys on nopein saatavilla oleva indikaattori suomalaisten kotitalouksien kulutuksesta. Korttimaksut eivät kuitenkaan täysin kuvaa kotitalouksien kulutusta.

Korttimaksut painottuvat paljolti ruokaan ja polttoaineeseen, jolloin merkittäviä kulutuseriä kuten asumista ei huomioida.