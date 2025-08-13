Nyt tuli linjaus opetusministeriltä: Ensikertalaisuus pitäisi voida ”nollata”

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) olisi valmis muuttamaan korkeakoulujen ensikertalaisuuskiintiöitä. Ministeri ottaa kantaa asiaan viestipalvelu X:ssä, jossa hän on jakanut Helsingin Sanomien aiheesta kirjoittaman jutun.
– Ensikertalaisuus tulisi voida ”nollata”. Jos tietyn ajan sisällä toteaa valinnan menneen metsään, paikasta voisi luopua ja ensikertalaisuus saada takaisin, kirjoittaa Adlercreutz.
Helsingin Sanomien jutussa on haastateltu nuorta naista, joka kertoo pitäneensä useita välivuosia, koska ei ole uskaltanut ottaa opiskelupaikkaa vastaan ”väärän” valinnan pelossa. Ensikertalaisuuskiintiöt otettiin laajasti käyttöön vuonna 2016. Niiden tarkoituksena on ollut nopeuttaa opintoihin pääsyä.
HS:n jutun mukaan tänä vuonna kaikista korkeakoulujen aloituspaikoista lähes 70 prosenttia on varattu hakijoille, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet opiskelupaikkaa korkeakoulusta.
Opetusministerin mielestä myös opiskelupaikan vaihtoja pitäisi helpottaa. Tässä on hänen mukaansa korkeakouluilla keskeinen rooli.
Opiskelupaikan vaihtoja pitäisi myös helpottaa – tässä korkeakouluilla on keskeinen rooli.
