”Nyt pyöritään ihan väärien asioiden ympärillä”

Kokoomuksen puheenjohtajalta Petteri Orpolta kysyttiin keskiviikkona jälleen kommentteja pääministerin ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin julkisuuskohusta. Orpo osallistui puolueensa eduskuntaryhmän kesäkokoukseen Kotkassa.

– Toistan sen, mitä sanoin eilen. Mielestäni tällä hetkellä kiinnitetään vääriin asioihin huomiota. Tehdään vääriä asioita. Nyt jos joskus pitäisi olla kiinnostunut siitä, mitä pääministeri Marin ei tee, mitä hallitus ei tee, Petteri Orpo vastasi.

– Me emme tiedä hallituksen kantaa isoihin, kriisissä oleviin asioihin, niihin joita Suomi kohtaa. Velkaantuminen, energian hinnan nousu, mahdollinen energiapula. Jatkuva Venäjän sota Ukrainassa. Nyt tässä valitettavasti pyöritään ihan eri asioiden ympärillä ja se on isänmaan kannalta huono asia.

Orpon mukaan kokoomus on asiaperusteisesti ilmoittanut jättävänsä hallitukselle välikysymyksen, joka päättyy äänestykseen hallituksen luottamuksesta.

– Me haluamme keskittyä asioihin. Ja osoittaa, että tällä hetkellä sisäpolitiikan asioita ei hoideta kunnolla, ei nähdä linjaa hallituksessa. Olemme huolissamme tilasta, jossa Suomi on.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan ”pääministerin työn tulokset ratkaisevat”.

– Ja tietysti jos muu elämä alkaa niitä häiritä, se on asia erikseen. Mutta me katsomme tuloksia. Ensi viikolla on hallituksen budjettiriihi, jossa kaikkien meidän veronmaksajien ja palvelujen saajien tulonsiirrot ratkotaan, Mykkänen muistutti.