Nyt puhuu Ville Merinen: Minulta halutaan nimiä – en halua lisää harmia

Kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kommentoi Facebookissa videolla kohua eduskunta-avustajien väitetystä epäasiallisesta kohtelusta ja häirinnästä. Kohu alkoi, kun Merinen kertoi Ylellä kuulemistaan asioistaan.

Videolla Merinen kertoo, että media on ”kuumeisesti selvittänyt” kohuun liittyviä henkilöitä.

– Minulta halutaan nimiä, hän sanoo.

Merisen mukaan hänelle häirinnästä kertoneet ovat toivoneet asian pysyvän luottamuksellisena.

– Heitä pelottaa, että tämä vaikuttaa heidän uraan ja elämään.

Näin ollen Merinen ei halua asioista kertoneille lisää harmia.

Merinen toteaa, että hänen ”ydinidentiteettinsä” on psykoterapeutti.

– Siihen sisältyy luottamuksen säilytys kaikissa olosuhteissa. Olen luvannut sen näille ihmisille, ketkä ovat tulleet kasvotusten puhumaan tai laittaneet viestiä, Merinen kertoo.

Merinen sanoo tietenkin haluavansa, että ahdistelevat ihmiset tulevat julki, asiat käsitellään ja he saavat seuraukset teoistaan.

– Sen kanssa edetään, Merinen toteaa ja kertoo tapaavansa ensi viikolla eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon (ps.) ja eduskunnan pääsihteerin sijaisen Mikael Koillisen.

– Juttelemme tästä asiasta, Merinen sanoo.

– Ja puolueessa ja kaikessa varmasti kanavia parannetaan tällä hetkellä, Merinen sanoo.

