Nyt myös muut linnoittavat saaria Kiinan lähellä

Vietnam on ryhtynyt rakentamaan kiihtyvällä vauhdilla Etelä-Kiinan meren kiistellyillä Spratlysaarilla, uutisoi CNN. Asia Maritime Transparency Initiativen (AMTI) julkaiseman uuden raportin mukaan maa on alkuvuodesta 2025 lähtien lisännyt maa-alaa kahdeksalla hallussaan olevalla riutalla, ja sen saarirakentaminen on pian laajuudeltaan suurempaa, kuin Kiinan aiempi vastaava toiminta.

Spratlysaaret koostuu yli sadasta pienestä saaresta ja riutasta. Niitä omakseen vaativat kokonaisuudessaan Kiina, Vietnam ja Taiwan, ja osittaisia vaateita esittävät myös Filippiinit, Malesia ja Brunei. Kiinan laajat aluevaatimukset perustuvat niin sanottuun yhdeksän viivan linjaan, jonka Haagin välimiesoikeus on todennut olevan vailla laillista perustaa.

Kiinan rakennustyöt saarilla nousivat jo noin kymmenen vuotta sitten otsikoihin, kun se rakensi kiitoratoja ja sotilastukikohtia alueelle. Nyt AMTI:n mukaan kaikki 21 Vietnamin hallussa olevaa matalikkoa ja riuttaa on muutettu keinotekoiseksi maaksi.

– Maaliskuuhun 2025 mennessä Vietnam oli luonut noin 70 prosenttia siitä maa-alasta, jonka Kiina aiemmin rakensi Spratlysaarille. Uusien kahdeksan kohteen laajennus varmistaa käytännössä sen, että Vietnam saavuttaa ja todennäköisesti ylittää Kiinan mittakaavan maarakentamisessa alueella, raportissa todetaan.

Samanaikaisesti jännitteet ovat kasvaneet erityisesti Kiinan ja Filippiinien välillä. Viime vuosina maiden rannikkovartiostot ovat ottaneet rajusti yhteen kiistanalaisilla alueilla.

Etelä-Kiinan meri on yksi maailman vilkkaimmista kauppareiteistä, jonka kautta kulkee vuosittain tuhansien miljardien dollarien arvosta kauppatavaraa. Kasvava saarirakentaminen ja lisääntyneet yhteenotot nostavat riskiä alueen vakauden järkkymisestä ja väärinymmärrysten johtamisesta laajempiin konflikteihin.