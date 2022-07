Nuorten maksuhäiriömerkinnät lisääntyneet

Kesäkuun lopussa 388 000 suomalaisella yksityishenkilöllä oli maksuhäiriömerkintöjä, Suomen Asiakastieto kertoo tiedotteessa. Asiakastiedon maksuhäiriötilastojen mukaan maksuhäiriöisten henkilöiden joukko on edelleen pienentynyt, mutta nuorten kohdalla suunta on kääntynyt. Huhti-kesäkuussa maksuhäiriörekisteriin päätyi 1 200 uutta alle 20-vuotiasta nuorta.

– Tämä on todella iso joukko, kun maksuhäiriömerkintöjä on yhteensä alle kolmella tuhannella tämän ikäisellä. Pandemian aikanakin nuorten maksuhäiriöt ovat tähän saakka pysyneet vähäisinä, mutta nyt tilastot valitettavasti kertovat käänteestä. Myös perintäyhtiöt ovat havainneet nuorten asiakkaiden määrän viime aikoina kasvaneen, kertoo viestintäpäällikkö Ville Kauppi Asiakastiedosta.

Nuorten ensimmäisistä maksuhäiriöistä kolmannes on käräjäoikeuden antamia velkomustuomioita, joiden syynä usein ovat vakuudettomat kulutusluotot tai maksamattomat verkkokaupan ostokset. Nuorilla korostuvat myös maksamattomista vuokrista aiheutuneet maksuhäiriöt.

Noin 60 prosenttia nuorten ensimmäisistä maksuhäiriömerkinnöistä johtuu ulosoton esteestä. Esimerkiksi julkisen liikenteen tarkastusmaksut, terveydenhuollon maksut ja vakuutukset päätyvät maksamattomina suoraan ulosottoperintään. Jos laskua ei silloinkaan makseta, rekisteröidään tästä henkilölle maksuhäiriömerkintä luottotietoihin.

– Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa monien arjen perusasioiden hoitamista, kuten vuokra-asunnon tai vakuutusten hankkimista tai puhelinliittymän avaamista. Erityisesti nuorten kannattaakin hakea heti apua ja tukea, kun huomaa, etteivät tulot ja menot enää ole tasapainossa, Ville Kauppi suosittelee.

Apua nuorille talousasioiden hallintaan löytyy esimerkiksi Nuorten Akatemian ja Asiakastiedon yhdessä tuottamasta Tarkka Fyrkka -materiaalipankista.

Yksityishenkilöille on tammi-kesäkuussa rekisteröity poikkeuksellisen paljon uusia maksuhäiriömerkintöjä, 946 000 kappaletta. Yli 50 prosentin kasvu muodostuu kokonaan ulosoton estemerkinnöistä, jotka kertovat, että velallinen ei ole pystynyt maksamaan velkaansa ulosotossa. Valtakunnanvoudin kanslian mukaan estemerkintöjen kasvu on todennäköisesti tilapäistä ja sen odotetaan tasaantuvan vielä tämän vuoden aikana.

Ulosotossa suorituksia kertyy usein velallisen saamista veronpalautuksista, jotka maksettiin aiemmin yhtenä tiettynä päivänä syksyllä. Valtakunnanvoudin kanslian mukaan oli tavallista, että alkuvuonna ulosottoon tulleita saatavia siirrettiin odottamaan veronpalautuspäivää, jolloin alkuvuonna esteitäkin kirjattiin vähemmän. Nykyään veronpalautuksia maksetaan tasaisesti 6 kuukauden aikana, joten ulosottoasioitakaan ei enää siirretä, vaan ne käsitellään heti.

1.12.2022 voimaan astuva luottotietolain muutos kannustaa maksamaan vanhatkin velat, sillä jatkossa se johtaa maksuhäiriömerkinnän poistumiseen. Joulukuusta lähtien maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua siitä, kun tieto maksusta on rekisteröity Asiakastiedossa.

– Tällä hetkellä noin 11 000 henkilöä on maksanut kaikkien maksuhäiriömerkintöjensä syynä olevat velat, ja he ovat siis saamassa joulukuussa puhtaat luottotiedot. Asiakaspalveluumme on tullut kevään ja alkukesän aikana kyselyitä siitä, miten ja milloin merkinnät poistuvat. Aina kannattaa ottaa ensin yhteyttä velkojaan, jonka kanssa voi sopia maksusta ja sen ilmoittamisesta Asiakastiedon rekisteriin, Ville Kauppi suosittelee.