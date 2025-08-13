Verkkouutiset

Poliisin mukaan tapauksia on ollut etenkin Joensuun keskustan alueella. Arkistokuva. WIKIMEDIA COMMONS/MISKAVOUT, CC-BY-SA-4.0

Nuorten keskuudessa leviää vaarallinen päihdeilmiö – poliisi varoittaa seurauksista

Tapaukset ovat yleistyneet viime aikoina.
Poliisille on tullut tietoa itäsuomalaisten nuorten keskuudessa leviävästä huolestuttavasta päihdeilmiöstä, jossa hengitetään deodoranttien ponnekaasuja päihtymistarkoituksessa. Itä-Suomen poliisi kertoo asiasta tiedotteessa.

Etenkin Joensuun keskustan alueella alkusyksyn ajalta poliisin tiedossa on useita tapauksia. Poliisin tietojen mukaan nuoret joko ostavat tai anastavat halpoja deodoranttipulloja, jotka tyhjentävät esimerkiksi perunalastupussiin ja imppaavat pulloista purkautuneita ponnekaasuja.

Ilmiön jäljille on päästy tyhjien pullojen ja hajujen perusteella. Lisäksi kauppakeskusvartijat ovat nostaneet huolta esiin poliisille sekä lastensuojeluviranomaisille. Kun vartijat ovat pyrkineet menemään nuorten luokse, ovat he lähteneet karkuun. Poliisipartiot ovat myös jalkautuneet tehostetusti kauppakeskuksiin, ja tekevät imppaamassa olleista nuorista ilmoitukset lastensuojeluviranomaisille sekä lasten huoltajille.

Yksittäisiä ilmoituksia imppauksesta on tullut myös joistain muista Itä-Suomen kunnista kesän ja alkusyksyn ajalta.

Ilmiö on herättänyt huolta nuorten terveydestä, sekä välittömistä että myös mahdollisista pysyvistä vaikutuksista nuoren hyvinvointiin. Poliisi varoittaa, että pahimmassa tapauksessa ponnekaasujen imppaus voi johtaa jopa kuolemaan.

Poliisi kehottaakin niin kouluissa kuin kodeissa keskustelemaan nuorten kanssa asiasta. Jos aikuisilla on huoli nuorensa selittämättömästä, toistuvasta pahoinvoinnista tai päänsärystä, voi aikuinen tarkkailla nuoren vaatteissa ja hiuksissa mahdollisesti olevia outoja hajuja.

Nuorille poliisilla on selkeä viesti: mikäli kaveripiirissä imppaus nousee esille, keskustelkaa ja tutustukaa haittoihin, netistä löytyy runsaasti aiheesta tietoa.

