Nuorten huumekuolemien raju nousu otetaan tutkintaan

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) käynnistää teematutkinnan vuoden 2023 aikana tapahtuvista alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemista. Tutkinnassa keskitytään tapaturmaisiin huumekuolemiin eli väkivaltakuolemat jätetään tutkinnan ulkopuolelle.

Otkes perustelee tutkintaa sillä, että nuorten huumekuolemien määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja Suomi on nuorten huumekuolemien kärkimaita Euroopassa. Huumeisiin menehtyy vuosittain myös alaikäisiä lapsia.

Teematutkinnassa selvitetään, millaisia välillisiä ja välittömiä kuolemaan johtaneita seikkoja on tunnistettavissa nuorten huumekuolemien taustalla, miten nuorille huumeidenkäyttäjille tarjottavat palvelut vastaavat heidän tarpeisiinsa, miten hyvinvointialueilla hoitoon ohjaus ja hoito on toteutunut ja millaista muuta tukea nuori oli tilanteeseensa saanut.

Tutkinnassa selvitetään myös eri viranomaisten roolit, tehtävät, yhteistyö ja käytännön toimet nuorten huumekuolemisen ehkäisemisessä.

– Huumeiden käyttöön vaikuttavat monet eri tekijät joiden merkitystä täytyy ymmärtää nykyistä paremmin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmällä on keskeinen rooli päihdesairauksien torjunnassa ja hoidossa. Jokainen huumekuolema pitää yrittää estää, sillä toivoa on niin kauan kuin ihminen on elossa. Riippuvuussairauksien hoidossa korostuu moniammatillinen yhteistyö ja kärsivällinen, pitkäjänteinen työskentely potilaan kanssa, toteaa Pirkanmaan hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola tiedotteessa.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden parantaminen. Turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi, joten tutkinnassa ei käsitellä syyllisyys, vastuu- ja vahingonkorvauskysymyksiä. Tutkintaa tehdään kuitenkin moniviranomaisyhteistyössä ja erityisesti poliisin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) panos tutkinnan toteutuksen kannalta on tärkeää.

Otkesin mukaan tutkinnassa tullaan myös konsultoimaan ja kuulemaan muita tahoja, jotka työskentelevät nuorten päihdetyön parissa.

– Teematutkinnan tarkoituksena on löytää suosituksia, jotta nuorten huumekuolemia voitaisiin ehkäistä entistä tehokkaammin, tutkinnanjohtaja Hanna Tiirinki toteaa.