Nuorisojärjestön puheenjohtaja Ylelle: Vihreät on tehnyt löperöjä ratkaisuja

Vihreiden nuorten puheenjohtaja Jami Haavisto ja konkaripoliitikko, ex-kansanedustaja Satu Hassi ruotivat Ylen haastattelussa syitä vihreiden virheisiin.

– On tehty talouspoliittisesti löperöjä ratkaisuja. On heitelty löysää rahaa vähän sinne tänne ilman että on mietitty, mikä olisi oikein ja vastuullista, Haavisto toteaa videolla.

– Kyllä meidän viestintämateriaalimme kuvituksesta on tosiaan itsellekin tullut sellainen mielikuva, että siinä pyritään kertomaan, että me olisimme ihmisinä täydellisiä, Hassi toteaa.

Vihreiden romahduksen keskeisenä syynä Haavisto pitää arkisten asioiden esille nostamisen puutetta. Haaviston mukaan kevään vaaleissa oli kyse ennen kaikkea arkisista asioista.

– Kun ihmiset miettivät näissä vaaleissa äänestyspäätöstä tehdessään, että mistä saa leivän pöytään ja millä maksaa seuraavan kuun laskut, niin vihreät ei ollut näissä kysymyksissä relevantti. Kyllä me olemme siinä epäonnistuneet, Haavisto sanoo.

Hassi puolestaan sanoo vihreiden keskittyneen vuosikymmenet perusteellisten laskelmien tekemiseen esimerkiksi energiasta, taloudesta ja sosiaaliturvasta. Ongelmaksi ja jatkuvaksi heikkoudeksi on kuitenkin muodostunut laskelmista viestiminen.

Esimerkiksi kestävästä maatalouspolitiikasta viestiminen on Hassin mukaan mennyt pieleen, kun konkreettisista toimista ei ole kerrottu tarpeeksi selkeästi.

– Sitten toiset ovat viestineet, että vihreät haluaa tappaa kotimaisen ruoantuotannon. Ällistyttävän moni näyttää uskoneen sen, Hassi sanoo.

Ongelmaksi näyttää muodostuneen lisäksi se, että huomio kiinnittyy usein keskustelun käymisen tapoihin eikä itse asiaan.

– Erityisesti nuoremmassa polvessa, niiden ihmisten keskuudessa, jotka kokevat olevansa edistyksellisiä, käytetään aika paljon aikaa sen miettimiseen, minkälaiset sanat ovat korrekteja. Tällaista vanhempaa se välillä vähän tuskastuttaa, Hassi toteaa.

Haaviston mukaan puolueella olisi hallituskautensa aikana ollut pelipaikkoja haastaa Marinin hallituksen talouspolitiikkaa. Vihreiden nuorten puheenjohtajan mukaan irtiottoja olisi pitänyt uskaltaa tehdä. Haavisto tunnistaa myös some-alustojen merkityksen politiikanteossa.

– En haluaisi laittaa heikkoa nuorisokannatusta pelkästään yhden somealustan piikkiin, mutta kyllähän se on myönnettävä, että TikTok muovaa pelottavalla tarkkuudella ja nopeudella nuorten maailmankuvaa. Mutta ei välttämättä niitä arvoja, Haavisto toteaa.

Haaviston mukaan yhteiskunnan tulevaisuudessa kohtaamat muutokset tarvitsevat kuitenkin tuekseen vahvan ja menestyvän vihreän liikkeen.

– Nimenomaan sosiaaliliberaalin ja markkinataloudelle myönteisen yleispuolueen, Haavisto toteaa.