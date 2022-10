Nuoret eivät samaistukaan identiteettipolitiikkaan

Ruotsin vaalit ratkaisivat nuoret äänestäjät. Oikeistopuolueet pärjäsivät ensi kertaa äänestäneiden (18–21 vuotiaiden) keskuudessa selvästi paremmin kuin vaaleissa yleensä.

Eniten heidän ääniään sai Maltillinen kokoomus eli jopa 25 prosenttia. Ruotsidemokraattien kannatus tässä äänestäjäryhmässä oli 22 prosenttia, sosiaalidemokraattien 20 prosenttia ja vihreitä vastaavan ympäristöpuolueen vain viisi prosenttia.

Nuorten äänestyskäyttäytymisen perusteella on väitetty Gretanuorista tulleen Jimmienuoria Ruotsidemokraattien puheenjohtajan nimen mukaan. Tämä analyysi ei kuitenkaan tee oikeutta vaalin tulokselle. Maltillinen Kokoomus oli nuorten keskuudessa selvästi suurin puolue ja voitti myös peruskoululaisten keskuudessa järjestetyt kouluvaalit.

Ruotsidemokraatit nostivat merkittävästi kannatustaan nuorten keskuudessa ja ohittivat sosiaalidemokraatit, mutta jäivät kuitenkin porvaripuolella kakkoseksi. Kuvaavinta silti on ympäristöpuolueen kannatuksen hupeneminen nuorten keskuudessa lähes puoleen edellisistä vaaleista.

Mistä tämä kaikki kertoo? Julkisuuden kautta välittyvä kuva nuorista tuo esille Elokapinaa ja erilaisten vähemmistöryhmien puolesta ääntä pitävää woke-ilmiötä. Epäilemättä monet nuoret ovat vanhempia ikäluokkia enemmän huolissaan ympäristöstä ja arvoiltaan vanhempia liberaalimpia.

On kuitenkin väärin kuvitella, että suurelle osalle nuoria nämä asiat olisivat heidän elämänsä tärkeimpiä. Joillekin toki on ja he määrittävät oman identiteettinsä niiden mukaan. Samoin määrittävät ne nuoret, jotka ovat ottaneet elämäntehtäväkseen vastustaa punavihreää woke- ilmiötä. Molemmat ryhmät ovat äänekkäitä, mutta kuitenkin isossa kuvassa marginaalisia.

Vaalien tulokset osoittavat, että suurin osa nuorista ei samaistu identiteettipolitiikkaan siten, että se olisi tärkein asia heille vaaleissa. Kyse ei ole vain Ruotsista.

Vastaava tulos saatiin juuri Italiasta. Edellisissä vaaleissa Viiden tähden liike nousi kirkkaasti suurimmaksi puolueeksi ja sai vahvan tuen nimenomaan nuorilta. Nyt kärkeen nousivat Mussolinin perilliset, joita äänesti myös moni viime kerralla vasemmistopopulistista Viiden tähden liikettä äänestänyt. Joukossa paljon nuoria, jotka pettyivät Viiden tähden liikkeen saamattomuuteen nuorisotyöttömyyden kitkemisessä ja nuorten aseman kohentamisessa.

Suurin osa nuorista on siis maltillisia keskitien kulkijoita, joita kiinnostavat aivan samat asiat kuin muitakin äänestäjiä. Ruotsissa kärjessä oli sisäinen turvallisuus. Tärkeitä asioita ovat myös ulkoinen turvallisuus, talous, koulutus ja terveydenhoito.

Suuri osa nuorista haluaa ihan tavallista elämää, jossa voi luottaa koulutuksen tuovan työpaikan ja turvaavan talouden, sekä mahdollistavan perheen perustamisen ja turvallisen arjen. Tämä suuri joukko ei ole äänekäs sosiaalisessa mediassa, mutta se näyttää voimansa vaaleissa.

On vaikea arvioida kuinka paljon Greta-nuoria on ylipäätään ollut, mutta Uffe-nuoria on todistetusti nyt paljon. Sen Ruotsin vaalitulos opettaa.