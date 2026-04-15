Ministeri Sanni Grahn-Laasonen: Toivoisin oppositiolta rehellisyyttä

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan hallitus on sinnikkäästi pyrkinyt katkaisemaan ylivelkaantumisen kierrettä ja tehnyt säästöjä ja välttämättömiä uudistuksia talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Välikysymysvastauksessaan hän peräänkuulutti myös oppositiolta rehellisyyttä siinä, mihin kaikkeen hallituksella on tässä maailmantilanteessa mahdollisuus vaikuttaa.

– Valitettavasti tämän hallituksen aikana maailmantilanne on muuttunut yhä vaarallisemmaksi. Venäjän aggressiivinen sota Ukrainassa jatkuu neljättä vuotta, Lähi-idän tilanne on kireä. Öljyn ja polttoaineiden hinta, tulli- ja kauppasodan uhka, epävakaus ja epävarmuus ovat kaikki myrkkyä turvallisuudelle, taloudelle ja luottamukselle. Siksi oppositionkin olisi hyvä olla rehellinen siitä, mikä osa taloutemme vaikeuksista on ylipäätään hallituksen tai eduskunnan käsissä, Grahn-Laasonen sanoi eduskunnassa keskiviikkona.

Sosiaaliturvaministeri antoi hallituksen vastauksen vasemmistoliiton aloitteesta tehtyyn välikysymykseen köyhyydestä ja elinkustannusten kasvusta. Mukana välikysymyksessä olivat myös vihreät ja SDP.

– Me emme voi yksin päättää sotia, emmekä vaikuttaa maailmantalouden suhdanteisiin. Mutta voin vakuuttaa, että teemme kaikkemme, jotta Suomen talous saadaan kasvamaan ja jotta suomalaisilla perheillä olisi töitä.

Grahn-Laasosen mukaan Suomen talouden ongelmien juurisyy on talouskasvun puute, ja talouskasvu voi alkaa vain yrityksistä. Ministeri luetteli hallituksen tekemiä panostuksia koulutukseen ja työllisyyteen, mutta myönsi myös, että sosiaaliturvaan on tällä hallituskaudella tehty merkittäviä leikkauksia.

– Niiden yhteisvaikutuksia on arvioitu kattavasti muutosten yhteydessä ja seurataan edelleen eduskunnan tahdon mukaisesti.