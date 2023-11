Nukahdatko illalla sohvalle mutta sängyssä ei tule uni? Tästä se johtuu

Pitkän päivän jälkeen istahdat sohvalle ja huomaat pian torkahtelevasi tv:n ääressä. Perheenjäsenesi tökkivät sinut hereille ja kehottavat menemään sänkyyn – mistä seuraa turhautuminen, sillä siellä olet täysin hereillä.

Minkä takia on niin helppo nukahtaa sohvalle, mutta ei aina sängyssä? Tähän vastaavat australialaisyliopiston psykologian lehtori Madeline Sprajcer ja professori Sally Ferguson artikkelissaan The Conversation -uutismediassa, jonka CNN on edelleen julkaissut.

Tutkijoiden mukaan yksi tekijä on unipaine, eli ihmisen luonnollinen tarve nukkua. Mitä kauemmin olet ollut yhtä mittaa valveilla, sitä suurempi on unipaine. Toinen tekijä on ihmisen sisäinen keskuskello, joka kehottaa olemaan hereillä päivisin ja nukkumaan öisin.

Myös ympäristö vaikuttaa, olet ehkä juuri syönyt aterian, kun uppoat pehmeään sohvaan hämärästi valaistussa huoneessa, jossa televisio tarjoaa taustamelua. Monelle tämä on juuri sopiva ympäristö vaipua uneen, tutkijat toteavat.

Mitä sitten tapahtuu torkkujen jälkeen? Kun siirryt sohvalta sänkyysi, unipaineesi on jo huomattavasti pienempi kuin se oli ennen nukahtamistasi, koska olet juuri herännyt. Tämä tosin riippuu tutkijoiden mukaan paljon nokostesi pituudesta.

Myös unirytmi voi tässä vaiheessa heittää kapuloita rattaisiin, sillä unisykli kestää yleensä noin 90 minuuttia ja alkaa kevyellä unella, jatkuu syvään uneen ja päättyy jälleen kevyeen uneen.

Mikäli olet herännyt kesken kevyen unen vaiheen, voi sängyssä uudelleen nukahtaminen olla hankalaa. Samoin toimet, mitä teet sohvalta noustuasi, kuten hampaiden pesu voivat virkistyttää.

Tutkijoiden mukaan sängyssä nukahtamisen vaikeuteen liittyy myös se, että useat ihmiset kokevat ahdistusta nukahtamisesta ja saattavat olla huolissaan saavatko tarpeeksi unta tai saavatko unen päästä kiinni riittävän nopeasti. Sohvalla tätä stressiä ei ehkä ole.

Sängyssä nukahtamisen helpottamiseksi tutkijat kannustavat muun muassa noudattamaan samoja rutiineja joka ilta. Mikäli television häly tuntuu rauhoittavalta voi makuuhuoneessa kuunnella taustakohinaa.

Psykologeilla on myös selkeä näkemys siitä, kannattaako puhelinta ottaa mukaan vuoteeseen.

– Puhelimen selailu juuri ennen nukkumista voi häiritä unta, kun altistuu siniselle valolle, ja puhelimen tarjoama sisältö voi olla stressaavaa tai kiihdyttävää, he toteavat.