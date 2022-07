Nöyryytys Venäjälle: Maa ilman laivastoa jatkaa voittojaan

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti torstaina poistuneensa miehitetyltä Käärmesaarelta ”hyvän tahdon eleenä”.

Asiantuntijat ovat huomauttaneet Ukrainan tehneen viime viikkoina saarelle suuren määrän iskuja, joissa on tuhottu merkittävä määrä hyökkääjän sotakalustoa. Saaren hallinta oli todennäköisesti arvioitu mahdottomaksi kiivaan vastarinnan vuoksi.

Ukrainan puolustusministeriö pilkkasi Twitter-julkaisussaan saarelta vetäytyneitä venäläisiä.

– He eivät kestäneet säätä. Maa paloi heidän jalkojensa alla, meri kiehui ja ilma oli liian kuuma, ministeriö kirjoitti.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri pitää käännettä selvänä tappiona Venäjälle. Hän huomauttaa Ukrainan pärjänneen varsin hyvin Mustanmeren taisteluissa, vaikka maan laivasto menetti käytännössä kaikki aluksensa sodan alkuvaiheessa.

– Maa ilman laivastoa jatkaa merellisiä voittojaan. Venäjän Mustanmeren laivasto on pakotettu perääntymään Käärmesaarelta. Selityksiä venäläisillä riittää, mutta kyseessä on selvästi suurista tappioista johtuva nöyryyttävä tappio, Pekka Toveri toteaa.

Operational Command South confirms, the russian occupiers have left the Snake Island.

They couldn’t stand the weather – the ground was burning under their feet, the sea was boiling, the air was too hot.

P.S. russian warships go f…ck yourselves!

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 30, 2022