Norjalaisupseeri Naton suurharjoituksesta LM:lle: Harjoittelemme Suomen puolustamista Venäjää vastaan

Yksi puolustusliitto Naton koko kevään kestävän sotaharjoituksen tarkoituksista on harjoitella Suomen puolustamista Venäjää vastaan, kertoo Norjan puolustusvoimien pääesikunnan operaatiopäällikkö eversti Gjert Lage Dyndal kertoo Lännen Median haastattelussa.

Asiasta uutisoi Länsi-Suomi.

Naton toukokuuhun asti kestävään Steadfast Defender 2024 -suurharjoitukseen osallistuu yli 90 000 sotilasta. Harjoituskokonaisuus koostuu useista osaharjoituksista.

Kun Dyndalilita kysyttiin, onko harjoituksessa kyse sotapelistä, jossa harjoitellaan Naton mahdollisia vastatoimia mikäli Venäjä hyökkäisi Suomeen, Dyndal vastasi myöntävästi.

– Kyllä, jos ei varsinaisesti hyökkäisi, niin ainakin uhkaisi. Se on suurin skenaario. En tiedä tarkkaan yksityiskohdista, ja jos tietäisin, en voisi siitä puhua, koska se on salaista tietoa. Mutta kyse on Naton ja Venäjän välisestä konfliktista. Se on haaste, jota varten meidän pitää harjoitella, Lage Dyndal sanoo Lännen Medialle.

Dyndalin mukaan harjoituksen ytimessä on suurien joukkojen liikuttaminen Euroopassa, erityisesti pohjoisen vaikeassa maastossa. Hänen mukaansa usean kuukauden ajan kestävässä harjoitusten ketjussa on pidettävä aktiivisuus yllä useiden kuukausien ajan.

Steadfast Defender -harjoituksen osaharjoituksia järjestetään pohjoismaiden lisäksi ainakin Saksassa, Puolassa ja Baltian maissa.