Nordnetissa häiriö maanantaina, IL: Yhtiö kiistää kyberhyökkäyksen

Sijoituspalvelu Nordnetin toiminnassa on ilmennyt häiriöitä maanantaina. Palvelu tiedotti häiriöstä sivuillaan maanantaina.

– Palveluumme kohdistuu tällä hetkellä poikkeuksellista kuormitusta. Pääsy joihinkin osioihin voi olla rajoitettua. Pyrimme korjaamaan tilanteen mahdollisimman nopeasti ja pahoittelemme häiriötä, Nordnet kertoi.

Nordnet ei kommentoinut tarkemmin häiriön syytä tai aiheuttajaa. Tietoturva-asiantuntija ja tietokirjailija Petteri Järvinen arveli viestipalvelu X:ssä, että kyse voisi olla ”tahattomasta palvelunestohyökkäyksestä”.

Pörssikurssit ovat kansainvälisesti olleet laskussa maanantaina. Syynä on Israelin ja Yhdysvaltain Iraniin viikonloppuna tekemä hyökkäys, mikä on aiheuttanut liikehdintää markkinoilla.

– Taitaa tulla taloudelle musta maanantai. Kiitti vaan paljon, Järvinen totesi.

Aiheesta kertoi aiemmin muun muassa Iltalehti. Nordnet kommentoi häiriötä IL:lle toteamalla, että kyseessä ei ollut palvelunestohyökkäys.

Häiriö herätti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Osa keskustelijoista epäili, voisiko häiriö olla seurausta maailmanpoliittisesta tilanteesta.

– Kyseessä ei ollut palvelunestohyökkäys ja sillä spekulointi ei ole aiheellista. Kuormitus johtui siitä, että palveluissamme oli aamulla poikkeuksellisen paljon liikennettä, mikä liittyy luonnollisesti Lähi-idän vallitsevaan tilanteeseen, Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen kommentoi IL:lle.