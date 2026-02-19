Nordea uudistaa etuohjelmansa

Pankkikonserni Nordea uudistaa asiakkaiden etuohjelmansa. Pankki kertoo asiasta tiedotteessa.
Toukokuun alussa lanseerattava uusi etuohjelma kannustaa asiakkaita keskittämään asiakkuutensa Nordeaan. Pankin mukaan keskittäjäasiakkaiden edut voivat olla lähes 1 600 euroa.
Nykyisin keskittäjäeduista ovat päässet nauttimaan vain premium- ja asuntolaina-asiakkaat. Jatkossa etuohjelman piirissä ovat myös säästäjäasiakkaat. Etuasiakkaaksi pääsyn ehtona on, että asiakkaalla on Nordeassa säästöjä ja sijoituksia vähintään 30 000 euron edestä.
Lisäksi 18-27-vuotiaat nuoret aikuiset saavat jatkossa uusia erityisetuja. Nordea kertoo laajentaneensa myös maksukorttiensa etuja. Osana uutta etuohjelmaa Nordea toi lokakuun lopussa markkinoille uuden Platinum-kortin.
Etuohjelman päivittämisen myötä myös päivittäispalvelupaketit uudistuvat. Jatkossa käyttöön tulevat päivittäispalvelupaketit Blue, Gold ja Platinum.
Kaikki Nordean asiakkaat eivät ole etuohjelman piirissä. Etuohjelman ulkopuolisilla asiakkailla pankin palvelumaksut voivat jopa nousta.
Esimerkiksi Nordean perustasoinen Blue-paketti maksaa 4,99 euroa kuukaudessa, kun aiemmin perustasoisen paketin hinta on ollut mobiilipankkia käyttäville asiakkaille 4,65 euroa kuukaudessa. Perustason paketti sisältää mobiili- ja verkkopankin, pankkitunnukset, käyttö- ja säästötilit sekä 1–2 korttia.
Nordean asiakkaana voi olla ilman päivittäispalvelupakettiakin. Silloin pankkitunnuksista ja korteista täytyy maksaa erikseen. Toukokuusta lähtien kaikkien korttien hinnat nousevat. Pankki kertoo palvelumaksuistaan tarkemmin omilla verkkosivuillaan.