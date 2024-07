Nopeusrajoituksia aiotaan laskea – ”on tehtävä myös muuta”

Väylävirastossa on käynnissä maanteiden nopeusrajoitusohjeen päivitys. Virasto on väläyttänyt, että nopeusrajoitus laskisi 100 kilometrin tuntinopeudesta 80:n ja 90:n kilometrin tuntinopeuteen noin 1800 tiekilometrillä eri puolella Suomea.

Kuljetusyrittäjiä edustavan Skal ry:n edunvalvontajohtaja Ari Herrala uskoo liikenneturvallisuuden paranevan liikenteen nopeusrajoituksia laskemalla, mutta sen lisäksi on hänen mukaansa myös muita keinoja.

– Nopeusrajoitusten lisäksi on pureuduttava teiden parantamistoimenpiteisiin, jotta nopeusrajoituksia ei tarvitse laskea tai jotta ne voidaan palauttaa entiselleen. Alhaisemmat nopeudet eivät saa jäädä pysyviksi. Tiestön kuntoa parantamalla on voitava turvallisesti liikennöidä nykyisillä rajoituksilla myös uuden liikenneturvallisuusstrategian mukaan, Herrala vaatii.

Skalin tuoreen kuljetusbarometrin mukaan kuljetusyrittäjät ovat huolissaan liikenneturvallisuudesta ja kuljettajat kokevat tiestön turvattomaksi työympäristöksi. Peräti 84 prosenttia vastanneista kertoo, että teiden huono kunto on johtanut vaaratilanteisiin liikenteessä.

– Tiestön kunto on heikentynyt koko ajan. Myös perusväylänpidon rahoitus on ollut alimitoitettu koko 2000-luvun ja vuosittainen vaihtelu on ollut suurta, Herrala sanoo.

Herrala korostaa, että tieverkon pitäisi yleisesti olla paremmassa kunnossa ja tasoltaan nykypäivän tarpeita vastaavalla tasolla. Liian kapeita, huonokuntoisia ja riskialttiita maanteitä tulee hänen mukaansa ensisijaisesti kunnostaa ja siten parantaa liikenneturvallisuutta.

– Liikenneturvallisuuteen on suhtauduttava vakavasti, ja siksi nopeusrajoitusten laskun lisäksi on tehtävä myös muita toimenpiteitä. Tiestöön on tehtävä merkittäviä satsauksia vielä tämän vuoden budjettiriihessä.

SKAL vaatii lisärahoitusta teiden kunnostamiseen. Tiestön rahoitukseen tulee kuljetusyrittäjien mukaan tehdä miljardin euron tasokorotus, josta 300 miljoonaa euroa menisi perustienpitoon ja 400 miljoonaa euroa kehittämisinvestointeihin. Lisäksi korjausvelkapaketti on Skalin mukaan vakinaistettava 300 miljoonaan euroon.