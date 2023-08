Nokian toimitusjohtaja kiittää Joe Bidenia tuesta – ”Kaikki ovat innoissaan”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden hehkuttaa X:ssä Nokian päätöstä alkaa valmistaa laajakaistatuotteita Yhdysvalloissa Broadband Equity, Access and Development (BEAD) -ohjelman käyttöön.

– Made in America muuttuu todeksi, Biden kirjoittaa.

BEAD-ohjelma tukee nopeiden internetyhteyksien rakentamista alueille, joilla yhteydet ovat tällä hetkellä hitaita. Yhdysvaltain liittovaltio tukee hanketta yhteensä yli 42 miljardilla dollarilla.

Nokian tuotannon on määrä alkaa Wisconsinin osavaltiossa vuonna 2024. Se työllistää noin 200 henkilöä.

– Kiitos tuestanne. Kaikki nokialaiset ovat innoissaan lähdössä mukaan, yhtiön toimitusjohtaja Pekka Lundmark kirjoittaa X:ssä.

Thank you for your support @POTUS – everyone at Nokia is raring to go. https://t.co/a4VFF4SVtf

— Pekka Lundmark (@PekkaLundmark) August 4, 2023