Nigel Farage – kauhukakaran kahdeksas kerta

Britanniassa kansa valitsee uuden parlamentin. Maa on jaettu 650 vaalipiiriin, joista jokaisesta valitaan yksi kansanedustaja. Kaikkien ennusteiden mukaan valta on vaihtumassa: kansa on kyllästynyt ja pettynyt maata 14 vuotta hallinneihin konservatiiveihin. Toinen valtapuolueista, työväenpuolue, on ottamassa suuren vaalivoiton. Vaalien alla jännitetään lähinnä sitä, kuinka korkeaksi työväenpuolueen paikkamäärä kohoaa – ja kuinka alas konservatiivit vajoavat.

Yksittäisistä vaalipiireistä kiinnostavin kamppailu käydään Essexin kreivikunnassa Clactonin vaalipiirissä, jossa kampanjoi Brexitin, Britannian EU-eron, isäksi kutsuttu Nigel Farage. Neljä kautta EU-parlamentissa aikoinaan istunut Farage on pyrkinyt oman kotimaansa parlamenttiin seitsemän kertaa. Aina onnistumatta.

Kun kampanjointia seuraa paikan päällä Clactonin merenrantakaupungissa, tällä kertaa miehen suuri tavoite on hyvin lähellä toteutua. Paikalliset ovat vahvasti sitä mieltä, että Nigel Farage voittaa. Kun mies liikkuu kaupungilla, hänen ympärillään on välittömästi iso joukko kannattajia – miehiä ja naisia, nuoria ja vanhoja. Iltatilaisuus viimeisenä kampanjapäivänä vetää ison aukion täyteen väkeä.

Faragen viesti on selvä: maa on rikki – tarvitaan uudistus. Vanhat puolueet eivät siihen kykene. Konservatiivit on kyvytön johtamaan ja pettänyt kaikki lupauksensa, ja työväenpuolue on vielä sitäkin pahempi. Maan terveydenhuolto on kriisissä, lääkäriin ei pääse, koulujen taso laskee jatkuvasti, maahanmuuttoa ei saada hallintaan ja verotus on ennätyskorkealla. Lapsia rohkaistaan kouluissa häpeämään maansa historiaa, ja perinteiset perhearvot on hylätty. Todellisen muutoksen voi tuoda vain Reform UK.

Mielipidemittauksissa Faragen puolueen Reform UK:n kannatus on yli 15 prosenttia, mutta maan vaalitavan vuoksi valtakunnallinen kannatus ei etenkään pienpuolueiden kohdalla heijastu parlamenttipaikoissa. Niissä Reform ei mitenkään pysty kilpailemaan valtapuolueiden kanssa, mutta yksi tavoite on saavutettavissa: onnistuessaan Reform saattaa saada enemmän ääniä kuin konservatiivit. Se olisi järisyttävä tulos ja tekisi Nigel Faragesta opposition henkisen johtajan.

Faragen äänen lausumaton tavoite on seuraavissa vaaleissa- Nyt valetaan perusta ja jos se onnistuu, todellinen rökälevoitto on otettavissa 2029. Silloin aita kaatuu.

Farage sanoo suoraan haluavansa parlamenttiin valtapuolueiden ja eliitin riesaksi. Hän ei pelkää mitään eikä ketään. Kaikesta näkee, että hän on valmis taistelemaan. Jospa kahdeksas kerta viimein sanoisi toden.

Vaalitulos on selvillä aikaisin perjantaiaamuna.