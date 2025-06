New York Times hehkuttaa suomalaista salakapakkaa

Helsinkiläinen Trillby & Chadwick -cocktailbaari on päässyt The New York Timesin listaukseen maailman parhaista salakapakoista. Muut top 10 -listan baarit sijaitsevat esimerkiksi Berliinissä, Lontoossa, Tokiossa ja Buenos Airesissa.

NYT kertoo, että vintage-etsivätoimiston henkeen sisustettu Trillby & Chadwick on perustettu entisen poliisiaseman tiloihin Katariinankadulle, eikä sitä ole kovinkaan vaikeaa löytää.

Sen sijaan eteisestä soittokellon paikantaminen vaatii pientä salapoliisityötä. Lehti kehuu myös menun nokkelia etsiväteemaisia mikrotarinoita.

Trillby & Chadwick on nimetty Lontooseen vuonna 1898 perustetun pienen yksityisen etsivätoimiston etsivien mukaan, kerrotaan baarin sivuilla.