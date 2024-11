New York Times: Ennustamme ensi kertaa Donald Trumpin voittoa

New York Times ennustaa Donald Trumpin voittavan Yhdysvaltain presidentinvaalin 90 prosentin todennäköisyydellä. Amerikkalaislehden vaaliseurannan mukaan republikaaniehdokas Trump olisi todennäköisesti päihittämässä demokraattien Kamala Harrisin kokonaisäänimäärässäkin.

– Ennustamme ensi kertaa tänä iltana Trumpin voittavan todennäköisesti presidentinvaalin, NY Timesin johtava politiikan asiantuntija Nate Cohn totesi.

Kamala Harrisin mahdollisuuksien katsotaan heikentyneen merkittävästi. Donald Trump on voittanut Pohjois-Carolinassa ja oli Suomen aikaa ennen seitsemää aamulla voittamassa myös Georgiassa.

NY Timesin mukaan Kamala Harrisin olisi todennäköisesti voitettava Pennsylvaniassa, Michiganissa ja Wisconsinissa. Trumpilla katsotaan kuitenkin olevan etulyöntiasema kaikissa osavaltioissa.

Donald Trump has won North Carolina, the first swing state to be called, and is ahead of Kamala Harris in the Electoral College. Voting has wrapped up in all seven battleground states. Here's what to know.https://t.co/AaCR7fQXsB pic.twitter.com/WWr1PenGaa

— The New York Times (@nytimes) November 6, 2024