Neuvostoliiton massamurhan uhrien muistomerkille pystytettiin Venäjällä Josif Stalinin patsas

Neuvostoliiton sorron uhrien muistomerkille Mednojessa Venäjän Tverin alueella on pystytetty patsaat sorrosta vastanneille neuvostojohtajille. Asiasta on kertonut muun muassa itsenäinen venäläinen Mediazona.

Vähintäänkin erikoiseen tapaukseen kiinnitti ensin huomiota paikallinen politiikan tutkija Daniil Korpusov.

– Valehtelijoista on nyt tullut entistä taitavampia. He eivät enää tuhoa patsaita ja pakota unohtamaan, Korpusov ryöpytti Facebookissa.

Hän on jakanut alla näkyviä kuvia muistomerkille ilmestyneistä neuvostojohtajien patsaista. Mukana ovat Vladimir Lenin, Josif Stalin, Mihail Kalinin ja Felix Dzerzhinski.

Korpusovin mukaan joku varmasti tulee sanomaan, että neuvostojohtajat ovat ”osa tarinaa”. Hän jatkaa, ettei esimerkiksi Auschwitzin tai Płaszówin keskitysleirien luona ole holokaustia toteuttaneiden natsien kuten Amon Göthin tai Rudolf Hessin patsaita.

Mednojen muistomerkin johtaja Aleksander Tshunosov ei pidä uusia patsaita mitenkään ongelmallisina. Hänen mukaansa ne edustavat massasorron aikaa.

– Jotkut yrittävät esittää asiat yksipuolisesti ymmärtämättä, mistä he puhuvat. Me kuitenkin ymmärrämme merkitykset. Jos muistomerkkimme kerran on omistettu massasorron aikakaudelle, sortivatko ihmiset itse itseään, Tshunosov sanoo Mediazonalle.

Tverin alueen Kalininskissa sijaitseva muostomerkki on omistettu tuhansille Neuvostoliiton salainen poliisi NKVD:n paikalla 1930-luvun lopulla murhaamille neuvostokansalaisille ja yli 6 000 puolalaiselle vangille, jotka NKVD tappoi siellä osana Katynin massamurhaa vuonna 1940.

Neuvostoliiton historian uudelleenkirjoitus ja muun muassa Stalinin hirmutekojen valkopesu on tullut tärkeäksi osaksi diktaattori Vladimir Putinin hallinnon historiapolitiikkaa.