– Venäjän propaganda ajaa jatkuvasti valheellista väitettä Ukrainan olevan vastuussa Moskovan lähellä sijaitsevassa Crocus City Hallissa tehdystä terrori-iskusta, mikä lisää kehotusta sotilaskutsuun, sanoo presidentin kansliapäällikön neuvonantaja Serhii Leshtshenko Ukrinformin mukaan.

– Nyt on kulunut kolme viikkoa, kun Venäjän propaganda on palvellut yhtä aihetta: yritystä siirtää vastuu Moskovan terrori-iskusta Ukrainalle. Kaikki venäläiset propagandistit, mukaan lukien heidän korkeimmat virkamiehensä, ovat sitoutuneet tähän tarkoitukseen. Heidän joukossaan on entinen presidentti Dmitri Medvedev, Leshtshenko toteaa.

– He yrittävät oikeuttaa omien turvallisuusvirastojensa epäonnistumisen sekä oman väestönsä mobilisoinnin Ukrainaa vastaan saadakseen ainakin rahtusen muilta mailta, hän jatkaa.

Leshtshenko toteaa, että samaan aikaan Venäjän propaganda ei koskaan jätä käyttämättä tilaisuutta syyttää eurooppalaisia johtajia, mukaan lukien Ranskan presidentti Emmanuel Macronia ”osallisuudesta” terrori-iskuun.

– On selvää, miksi Macronia kohtaan on tällaista aggressiota – hänen avoimesti Ukrainan-mielisen asemansa vuoksi sekä hänen halukkuutensa osoittaa (Vladimir) Putinille, ettei eurooppalaisilla pitäisi olla punaisia linjoja terroristivaltion suhteen, Leshtshenko sanoi.