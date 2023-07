Nettiin ladatun kuvan sijainti pääteltiin muutamassa tunnissa

Sosiaalisen median palvelu X:ssä (entinen Twitter) julkaistun valokuvan sijainti saatiin pääteltyä alle neljässä tunnissa.

Eräs palvelun käyttäjä julkaisi X:ssä kuvan. Samalla hän pyysi eräänlaisena kartta-asiantuntijana tunnetuksi tullutta palvelun käyttäjää selvittämään, mistä kuva on otettu.

Kuvassa käyttäjä seisoo maantien vieressä, jolla ei näy kuvanottohetkellä liikennettä. Kuva on katsottavissa tämän jutun lopussa.

Vain alle neljä tuntia myöhemmin karttoihin perehtynyt käyttäjä osasi päätellä tarkasti, mistä kuva on otettu.

Maantien reunaviivojen perusteella käyttäjä päätteli, että kuva on otettu Ruotsista. Hän kiinnitti huomiota myös kuvassa näkyviin pilviin ja selvitti, missä päin Ruotsia on ollut vastaavanlainen pilvikartta kuvanottohetkellä.

Hän päätteli tiensuunnan kiinnittämällä huomiota myös siihen, mistä suunnasta aurinko kuvassa paistaa. Kuvan tarkan sijainnin maantiellä hän osasi yhdistää kuvassa näkyvään kuusenlatvaan, joka on täysin samanlainen Googlen karttapalvelusta löytyvän kuvan kanssa.

Lopulta kartta-asiantuntijana oleva käyttäjä osasi nimetä tarkalleen kuvanottopaikan.

Vaikka tapaus kuulostaa erikoiselta, se ei ole ainutlaatuinen. Sama käyttäjä on onnistuneesti päätellyt aiemminkin itselleen tuntemattomien ihmisten ottamien kuvien sijaintia niissä näkyvien vihjeiden avulla. Vaikka käyttäjä selvittää kuvien sijaintia niiden ottajien omasta pyynnöstä, tapaus on osoitus siitä, että verkkoon ladattujen kuvien sijainti on mahdollista päätellä myös pahantahtoisessa tarkoituksessa.

Digitaaliset valokuvat tallentavat usein sijaintitiedot paljastavan metatiedoston. Osa sosiaalisen median palveluista poistaa nämä tiedot samalla, kun kuva ladataan palveluun. Sosiaalisen median alusta X:lla todistettu tapaus kuitenkin osoittaa, että verkossa jaetun kuvan sijainti on mahdollista selvittää myös ilman näitä tietoja.

Asiasta uutisoi ensin Ilta-Sanomat.

for those interested on process:

– automatically knew it was sweden (road lines)

– checked cloud coverage map for 8 pm in sweden to match the clouds

– sun calc to know the road angle (approx 300°)

– me, maccem, blinky, and havrd scanned roads that lined up. havrd found it

— rainbolt (@georainbolt) July 10, 2023