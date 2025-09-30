Verkkouutiset

Pelin mukana asentunut haittaohjelma tyhjensi kryptolompakon sisällön. PIXABAY

Netistä ladattu peli vei syöpähoitoihin tarkoitetut 27000 euroa

  • Julkaistu 30.09.2025 | 18:16
  • Päivitetty 30.09.2025 | 18:21
  • Tietoturva
Haittaohjelman saastuttamaa peliä on ehditty ladata tuhansia kertoja.
Suositussa Steam-pelialustassa oleva peli vei lataajaltaan kryptovaluuttoja yhteensä noin 27 000 euron edestä. Asiasta kertoo PC Mag.

Kyseessä on BlockBlasters-pelin 30. elokuuta julkaistu päivitys. Sen mukana tuli haittaohjelma, joka keräsi tietoa käyttäjien selainlaajennuksista ja kryptovaluuttalompakoista.

PC Magin mukaan haittaohjelma onnistui tyhjentämään syöpää sairastaneen pelaajan kryptolompakon. Lompakko sisälsi varoja noin 32 000 dollarin eli noin 27 000 euron edestä. Rahat oli tarkoitus käyttää syöpähoitoihin.

Haittaohjelman uhriksi joutuminen ei pelaajan onneksi estänyt hänen syöpähoitojaan. Hänen kerrotaan saaneen myöhemmin rahaa hoitoihin lahjoitusten avulla.

Syöpää sairastava pelaaja ei ole ainoa haittaohjelman uhriksi joutunut. Tietoturva-asiantuntijoiden arvioiden mukaan kyseinen haittaohjelma on ehtinyt varastaa pelaajien rahoja noin 128 000 euron edestä. Saastunutta peliä on arvioiden mukaan ehditty ladata ”joitakin tuhansia kertoja”.

Kyseinen haittaohjelman sisältävä BlockBlasters-päivitysversio on poistettu Steamista.

Tapauksessa kyseessä oli niin sanottu Troijan hevonen. Se tarkoittaa sitä, että harmittoman ohjelman sisälle on voitu piilottaa haittaohjelma, joka asentuu ikään kuin huomaamatta asennuksen yhteydessä.

Kyseessä oli jo neljäs kerta tänä vuonna, kun Steam-alustan peleistä löytyi haittaohjelma.

Steam on Valve Corporationin kehittämä digitaalinen alusta ja kauppa videopelien jakeluun. Sillä on noin 132 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää. Käyttäjämäärältään Steam on tällä hetkellä maailman suurin pelialusta.

